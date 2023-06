Ampel-Regierung Bund beschließt erstmals Nationale Sicherheitsstrategie

Bei der Vorstellung des außen- und sicherheitspolitischen Grundsatzpapiers in Berlin sind außergewöhnlich viele Kabinettsmitglieder anwesend.

Berlin Das Bundeskabinett hat erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet. Einer der zentralen Punkte ist die Neuausrichtung des Verhältnisses mit China. „Wir wollen kein Decoupling, wir wollen ein Derisking“, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD). Damit ist der Ton für die in der kommenden Woche in Berlin stattfindenden deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen gesetzt.

Die Grundidee der Strategie besteht darin, alle inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit des Landes im Zusammenhang zu berücksichtigen. Scholz unterstrich, dass die Nationale Sicherheitsstrategie über die alleinige Landesverteidigung hinausgehe und darum mehrere Ressorts miteinbeziehe.

Das Papier durchzieht der Wunsch nach weniger Abhängigkeit von autokratischen Ländern wie Russland oder China sowie die Suche nach neuen Partnern in der Welt. China wird als „Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“ beschrieben, wobei die kritischen Töne überwiegen. So hätten die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen.

„China versucht auf verschiedenen Wegen, die bestehende regelbasierte internationale Ordnung umzugestalten, beansprucht immer offensiver eine regionale Vormachtstellung und handelt dabei immer wieder im Widerspruch zu unseren Interessen und Werten“, konstatiert die Sicherheitsstrategie.

Die Bundesregierung hält der Volksrepublik vor, regionale Stabilität und internationale Sicherheit zunehmend unter Druck zu setzen und Menschenrechte zu missachten. „Seine Wirtschaftskraft setzt China gezielt ein, um politische Ziele zu erreichen.“ Andererseits wird China als Partner gesehen, „ohne den sich viele globale Herausforderungen und Krisen nicht lösen lassen“.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) betonte, dass es im Umgang mit Peking kein Schwarz-Weiß-Denken gebe. Man habe mit China fundamentale Differenzen etwa bei Fragen der Demokratie, aber brauche die Zusammenarbeit etwa im Kampf gegen den Klimawandel. Man suche auch die ständige Abstimmung mit den Partnern.

Scholz betonte den Kurs der Ampel-Regierung, sich nicht von China abzukoppeln, aber die Risiken einer starken Abhängigkeit etwa von Rohstoffen zu reduzieren. „Wir wollen kein Decoupling, wir wollen ein Derisking“, sagte Scholz.

In den nächsten Wochen soll die China-Strategie beschlossen werden, sie ist der Nationalen Sicherheitsstrategie nachgelagert und soll als Handlungsanleitung für den Umgang mit dem autokratischen Staat dienen.

Bundesregierung setzt auf „integrierte Sicherheit“

Wie bereits zuvor bekannt geworden war, wird in dem lange erwarteten Grundsatzdokument auch das mit der Nato vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel für Rüstungsausgaben in Deutschland verankert. Kanzler Olaf Scholz sagte, dass das Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, auch in den 2030er Jahren gelten werde.

Papier zur Sicherheitsstrategie als Download Die Bundesregierung hat erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland vorgelegt – das Kabinett hat das mehr als 70 Seiten starke Papier beschlossen. Die Grundidee der Strategie ist, erstmals alle inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit des Landes zu berücksichtigen. Also neben der militärischen Bedrohung etwa auch Cyber-Attacken, mögliche Anschläge auf kritische Infrastruktur und den Klimawandel. Hier finden Sie das Dokument im Original.

Baerbock sagte, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe gezeigt, „dass Frieden und Freiheit nicht vom Himmel fallen“. Die Herausforderungen für die Sicherheit Deutschlands zögen sich durch alle Lebensbereiche. Dies gelte etwa für Medikamente genauso wie für den Cyber-Raum und die Sauberkeit von Wasser.

Die Strategie folge dem Leitbild einer „integrierten Sicherheit“, sagte Scholz. Dabei gehe es nicht allein um Verteidigung, sondern etwa auch um Diplomatie, Entwicklung und die Resilienz von Lieferketten. All diese Teile müssten „ineinandergreifen“, so Scholz. Lindner betonte, die Sicherheit Deutschlands brauche eine „360-Grad-Perspektive“. Alle Ressorts der Bundesregierung müssten dazu ihren Beitrag leisten.

In dem Papier wird insbesondere auch die Notwendigkeit betont, dass Deutschland widerstandfähiger gegen Krisen werden müsse. Die „Stärkung der Resilienz von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen“ sei von zentraler Bedeutung, heißt es darin.

Lindner: Sicherheit hat auch finanzielle Dimension

Nach Worten von Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Sicherheit Deutschlands auch eine finanzielle Dimension. „Fiskalische Reserven bedeuten in Krisensituationen eben, Handlungsvermögen zu haben“, sagte der FDP-Vorsitzende. So wären die Corona-Pandemie und der Energiepreisschock des vergangenen Jahres unter anderen Umständen mit einer erheblichen Gefährdung des sozialen Friedens verbunden gewesen – „wenn wir nicht über die fiskalischen Reserven verfügt hätten, um die Vernichtung von Existenzen abzuwenden“.

Linder sagte, dass jetzt Freiheits- und Friedensinvestitionen erforderlich seien. (Foto: Getty Images) Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

Zum anderen hänge mit der internationalen Finanzstabilität unmittelbar Krisenprävention zusammen, sagte Lindner. So werde zum Beispiel ein Staat, der nicht mehr in der Lage sei, seine Bevölkerung zu versorgen, Migrationsbewegungen auslösen. Deshalb engagiere sich die Bundesregierung für die Finanzstabilität beispielsweise von überschuldeten Ländern, damit sich Krisen aufgrund von finanziellen Engpässen nicht verschärfen.

Er hält es außerdem für erforderlich, dass sich die Schwerpunkte im Bundeshaushalt wegen der Sicherheitslage verschieben. In den vergangenen Jahren habe Deutschland von einer Friedensdividende gut gelebt. Jetzt seien dagegen Freiheits- und Friedensinvestitionen erforderlich. „Das bedeutet, dass sich die Proportion des Bundeshaushalts verändern werden wird“, sagte Lindner. Deshalb müssten andere wünschenswerte Projekte zurückgestellt werden.

Neuausrichtung bei Rüstungsexporten geplant

Bei einer Neuausrichtung der Rüstungspolitik will die Bundesregierung strategische Fragen in der Zusammenarbeit mit Partnerstaaten mehr berücksichtigen. Grundzüge dafür würden in der Nationalen Sicherheitsstrategie deutlich, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). „Natürlich sind Rüstungsexporte angesichts der neuen Weltlage auch ein Teil des strategischen Instrumentenkastens. Das ist doch ganz klar“, sagte Pistorius. „Wenn wir über strategische Partnerschaften reden, muss es auch um diese Frage gehen, also auch eine neue Balance.“

Bundeskabinett verabschiedet erste nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland

Scholz und Pistorius zeigten sich außerdem zuversichtlich, dass das von der Bundesregierung angestoßene angestrebte europäische Luftverteidigungssystem umgesetzt wird. Er rechne mit den nötigen Zustimmungen, sagte Scholz auf eine Frage nach der Lieferung des israelischen Arrow-3-Systems. Pistorius verwies darauf, dass 18 Regierungen ihr Interesse an einer Zusammenarbeit beim Aufbau des aus vier Elementen bestehenden European Sky Shield geäußert haben.

Strategie soll auch Rohstoffsicherheit garantieren

Die Sicherheitsstrategie müsse auch dafür sorgen, dass Deutschland sicher und dauerhaft mit Rohstoffen versorgt werde, sagte Scholz. Dabei müsse es eine enge europäische Zusammenarbeit mit den Förderländern geben. Er lobte in diesem Zusammenhang ein Abkommen der EU mit Chile zum Abbau von Lithium, das festlegt, dass die erste Verarbeitungsstufe des Rohstoffs in Chile vollzogen werde. Im Übrigen könne es hierbei nicht nur um eine Zusammenarbeit mit Demokratien gehen.

Eigentlich war geplant, die Strategie bereits zur Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar vorzulegen. Im Koalitionsvertrag hatten die Regierungsparteien vereinbart, die Strategie im ersten Jahr der Legislaturperiode zu verabschieden. Doch immer wieder gab es Uneinigkeit darüber, was tatsächlich drinstehen sollte.

Wir können sehr stolz auf diese Strategie sein. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock

Im Laufe des Prozesses erteilte die Ampel etwa der Idee eines Nationalen Sicherheitsrates eine Absage, weil sich Kanzleramt und Außenministerium nicht auf die Gestaltung einigen konnten. Baerbock wehrte sich am Mittwoch gegen Kritik, dass es dieses Projekt, das sie vorgeschlagen hatte, nicht in die Strategie geschafft hatte: „Wir können sehr stolz auf diese Strategie sein“, so Baerbock.

Zuletzt hatte es außerdem Unstimmigkeiten über die Formulierung zur Möglichkeit von sogenannten Hack-Backs gegeben, also gezielten Gegenangriffen bei Cyberattacken, wo die FDP Bedenken angemeldet hatte. Die Koalitionspartner witterten hier jedoch eine reine Verzögerungstaktik, mit der die FDP dem Ansehen von Außenministerin Baerbock schaden wollten.

Am Ende gab es viele Kompromisse, an einigen Stellen blieb den Ampelparteien nichts anderes übrig, als auf den Koalitionsvertrag zurückzugreifen – also auf das, worauf man sich ohnehin schon geeinigt hatte.

Mit Agenturmaterial.

