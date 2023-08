Ampel-Regierung SPD sinkt im Insa-Umfrage auf 18 Prozent

Die SPD verliert binnen Wochenfrist zwei Prozentpunkte. Die Koalitionspartner FDP und Grüne legen dagegen leicht zu.

Einverstanden mit der Arbeit von Olaf Scholz sind nur noch 22 Prozent, acht Prozentpunkte weniger als zuletzt. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Wahlkampfauftakt der Bayern SPD in München

Angesichts der jüngsten Streitigkeiten in der Ampel-Koalition verlieren die SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz einer Umfrage zufolge in der Wählergunst. Grüne und FDP legen dagegen leicht zu, wie das Meinungsforschungsinstitut Insa in seiner wöchentlichen Erhebung für „Bild am Sonntag“ ermittelte.

Mit der Arbeit von Scholz (SPD) sind demnach 70 Prozent der Wähler unzufrieden, zehn Prozentpunkte mehr als vor vier Wochen. Einverstanden mit dessen Arbeit sind nur noch 22 Prozent, acht Prozentpunkte weniger als zuletzt.

Die SPD verliert bei der Sonntagsfrage binnen Wochenfrist zwei Prozentpunkte und kommt auf 18 Prozent. Die Grünen legen einen Punkt auf 14 Prozent zu. Die FDP gewinnt ebenfalls einen Punkt hinzu und kommt auf acht Prozent.

Auch CDU/CSU machen einen Punkt gut und erreichen nun 27 Prozent. Die AfD steht unverändert bei 21 Prozent. Die Linke verharrt bei fünf Prozent.

Insa stellte die Sonntagsfrage vom 14. bis zum 18. August 1203 Personen. Die Frage nach der Zufriedenheit mit Scholz wurde am 17. und 18. August 1004 Personen gestellt.