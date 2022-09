Ampelkoalition Chef-Verbraucherschützerin Pop mahnt Umsetzung des Koalitionsvertrags an

Berlin Der Verbraucherzentrale-Bundesverband (VZBV) hat an SPD, FDP und Grüne appelliert, die vereinbarten verbraucherpolitischen Vorhaben nicht aus den Augen zu verlieren. „Neben der akuten Krisenbewältigung gibt es auch andere Vorhaben, bei denen zunehmend die Zeit drängt“, sagte VZBV-Chefin Ramona Pop dem Handelsblatt. „Hier muss die Bundesregierung zügig nachlegen, um ihre Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag einzulösen.“

Der VZBV bemängelt, dass die Koalition bei vielen Projekten bisher nicht über Ankündigungen hinausgekommen ist. Das geht aus einem Webtool („Politikcheck“) der Verbraucherschützer hervor, das dem Handelsblatt vorliegt. Damit zieht der VZBV rund ein Jahr nach der Bundestagswahl eine erste Bilanz der Regierungsarbeit.

Das Tool zeigt die Entwicklung von 21 ausgesuchten verbraucherpolitischen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Dazu gehören energiepolitische Fragen, aber auch andere Themen wie die Stärkung der Lobbytransparenz oder die Einführung einer allgemeinen Bestätigungslösung für telefonisch geschlossene Verträge. Laut dem Tool wurden Tool zwei der bewerteten Projekte schon abgeschlossen, bei sechs hat die Arbeit begonnen, und bei 13 Vorhaben hat sich bisher wenig getan.

Kritisiert wird etwa, dass Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) das im Koalitionsvertrag verankerte Vorhaben eines „Rechts auf Reparatur“ noch nicht umgesetzt hat. Lemke hatte angekündigt, defekte Handys oder andere Produkte solle man künftig einfacher reparieren lassen können.

Die Koalition will die Lebensdauer und Reparierbarkeit eines Produkts zum „erkennbaren Merkmal der Produkteigenschaft“ machen. Demnach soll niemand in Zukunft ein funktionierendes Mobiltelefon wegwerfen müssen, nur weil der Akku nicht mehr funktioniert. Verhindert werden soll damit auch, dass über Gebühr Elektroschrott anfällt.

Permanenter Krisenmodus mit gewaltigen Herausforderungen

Kritisch sieht der VZBV auch, dass Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für die EU-Verbandsklagerichtlinie bisher keinen Referentenentwurf vorgelegt hat. Das EU-Parlament hatte vor zwei Jahren den Weg für die Einführung von Sammelklagen in der ganzen EU frei gemacht. Mit den Vorgaben, die bis Dezember in nationales Recht umgesetzt werden müssen, sollen Verbraucher künftig in der EU einfacher Ansprüche auf Schadenersatz durchsetzen können.

Dass die Ampelkoalition vieles aus dem Koalitionsvertrag noch nicht anpacken konnte, dürfte vor allem den aktuellen Umständen geschuldet sei.

Verbraucherfreundlich umgesetzt könne die EU-Verbandsklage Bürgerinnen und Bürgern „unkompliziert zu ihrem Recht verhelfen und die Justiz entlasten“, sagte Pop.

Auch für die angestrebte Reform des bisherigen Systems der privaten Altersvorsorge gibt es noch keinen Referentenentwurf. SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsvertrag versprochen, das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kostengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit zu prüfen.

Der VZBV sieht nun das federführende FDP-geführte Bundesfinanzministerium in der Pflicht. „Die Riester-Rente ist gescheitert und muss schnellstmöglich durch einen öffentlich-rechtlichen Vorsorgefonds ersetzt werden.“

Bei der Stärkung von Patientenrechten sehen die Verbraucherschützer ebenfalls Handlungsbedarf. Für die Neuaufstellung der „Unabhängigen Patientenberatung Deutschland“ (UPD) gebe es bislang nur ein Eckpunktepapier von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Das Thema müsse nun „oberste Priorität haben“, sagte Pop. Patienten brauchten einen „starken Anwalt“.

Dass die Ampelkoalition vieles aus dem Koalitionsvertrag noch nicht anpacken konnte, dürfte vor allem den aktuellen Umständen geschuldet sein. Nach der Bundestagswahl am 26. September vorigen Jahres kam die Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen im Dezember ins Amt.

Der Ukrainekrieg hat die Regierung vor neue Herausforderungen gestellt – sie musste sich in den Monaten nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine neu erfinden.

Der Koalitionsvertrag war mit dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine in weiten Teilen Makulatur. Stattdessen: permanenter Krisenmodus mit gewaltigen Herausforderungen, die das ganze Land – Wirtschaft wie Verbraucher – betreffen. Seitdem hat die Ampel drei Entlastungspakete mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, um die Krisenfolgen zu lindern.

„Größte Verbraucherpreiskrise seit Jahrzehnten“

VZBV-Chefin Pop spricht von der „größten Verbraucherpreiskrise seit Jahrzehnten“, die Deutschland derzeit erlebe. „Es ist richtig, dass die Bundesregierung die Krisenbewältigung zur Priorität ihrer Arbeit erklärt hat“, sagte sie. „Entscheidend ist, dass die angekündigten Milliarden-Entlastungen spürbar und gezielt bei den Menschen ankommen.“

Die Ampelkoalition hatte Anfang September ein drittes Maßnahmenpaket als Ausgleich für die rasant steigenden Preise vorgestellt. Zu den Maßnahmen zählen beispielsweise Einmalzahlungen für Rentner und Studenten und ein Preisdeckel für einen Grundbedarf an Energie. Auch strebt die Koalition einen Nachfolger für das bundesweite Neun-Euro-Ticket zum Preis von 49 bis 69 Euro im Monat an – wenn die Länder dies mitfinanzieren.

Beim letzten Punkt gibt es besonders viel Streit. Der VZBV hält das Paket zwar grundsätzlich für richtig. Der Verband sieht jedoch insbesondere bei der Nachfolge des Neun-Euro-Tickets und drohenden Sperren bei Gas und Strom Nachbesserungsbedarf. Die Verbraucherschützer favorisieren ein 29-Euro-Ticket. Zudem fordern sie ein Moratorium für Energiesperren für Bürger, die ihre Gas- oder Stromrechnung nicht bezahlen können.

Positiv bewertet der VZBV, dass die Regierung ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt hat, das gerade jetzt, in der Energiekrise, den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Entlastung bringt. Im Juli wurde der Strompreiszuschlag zur Förderung erneuerbarer Energien (EEG-Umlage) abgeschafft.

Die Ampelkoalition hatte Anfang September ein drittes Maßnahmenpaket als Ausgleich für die rasant steigenden Preise vorgestellt.

Den deutlichen Anstieg der Strompreise gleicht das zwar nicht aus. Laut Finanzministerium sparen die Bürger aber 6,6 Milliarden Euro Stromkosten. Die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien wird nun über den Bundeshaushalt gestemmt, indirekt zahlt man also weiter mit.

Die Verbraucherschützer fordern deshalb in einem nächsten Schritt die Einführung eines Klimageldes, um Einnahmen aus der CO2-Bepreisung vollständig an private Haushalte zurückzuerstatten.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte vorgeschlagen, Menschen mit einem Einkommen bis 4000 Euro brutto im Monat ab 2023 einmal pro Jahr einen staatlichen Zuschuss zu zahlen und damit steigende Energiepreise auszugleichen. Die FDP hatte den Vorschlag aber bereits skeptisch bis ablehnend kommentiert.

Mehr: Bis zu 855 Euro mehr im Jahr: Steigende Sozialbeiträge zehren an Steuerentlastungen.