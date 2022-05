Ampelkoalition Klimageld: Liberale fremdeln mit Vorstoß von Arbeitsminister Heil

Das von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgeschlagene Klimageld für kleine und mittlere Einkommen sorgt für Spannungen in der Ampelkoalition.

Die Liberalen melden Kritik an. FDP-Fraktionsvize Johannes Vogel wandte sich gegen eine Staffelung des Klimagelds nach Einkommensklassen. „Wir müssen die Einnahmen aus dem CO2-Preis den Bürgerinnen und Bürgern als Klimadividende oder Klimageld dauerhaft zurückgeben. Das sollten wir aber möglichst unbürokratisch tun, etwa mit einer Pro-Kopf-Prämie“, sagte Vogel der „Bild am Sonntag“.

Davon würden diejenigen mit kleinen Einkommen besonders profitieren. Zuvor hatte bereits FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner gesagt, er sei auf Heils Finanzierungsideen für das Klimageld gespannt. Viel näher als neue Töpfe liege eine Reform der Lohn- und Einkommensteuer. „Wenn die Gehälter steigen, darf der Staat nicht überproportional mitverdienen“, sagte Lindner.

Unterstützung erhielt Heil dagegen aus den eigenen Reihen. „Der Vorschlag von Hubertus Heil ist richtig“, sagte Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dem Handelsblatt. Im Koalitionsvertrag habe die Ampelkoalition vereinbart, dass der künftige Preisanstieg aufgrund der CO2-Bepreisung zu kompensieren sei. „Deshalb wird über einen sozialen Kompensationsmechanismus neben der Abschaffung der EEG-Umlage hinaus ein Klimageld jetzt einzuführen sein“, sagte er.

Zusätzlich müssten Förderprogramme verstärkt werden, die den Wechsel von fossilen zu erneuerbaren Energien unterstützten.

Heil wünscht dauerhafte Entlastung die Bürger

Die Gewerkschaft Verdi begrüßte den Vorstoß grundsätzlich. „Das Klimageld kann endlich für die Entlastung sorgen, die die bisherigen Pakete nicht schaffen“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke. Dabei dürfe es aber nicht bleiben: Sämtliche Einnahmen aus der CO2-Bepreisung müssten komplett an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden und der Kreis der Empfänger müsse auch auf Leistungsempfänger ausgeweitet werden.

Heil schlägt vor, wegen der steigenden Preise für Energie und Lebensmittel Menschen mit geringen Einkommen dauerhaft zu entlasten. Zeitlich befristete Maßnahmen reichen nach Überzeugung Heils nicht mehr.

Der Arbeitsminister verwies auf das Ziel der Klimaneutralität auch unabhängig vom Krieg in der Ukraine. Energie werde also teurer. „Wir müssen eine Antwort geben über das jetzige Entlastungspaket hinaus“, sagte er. Dies gelte für alle mit geringen und mittleren Einkommen, etwa Beschäftigte, Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Auszubildende.

„Für mich als Sozialminister ist wichtig, dass wir dieses Klimageld sozial gestaffelt ausgestalten“, sagte Heil. Wer es am nötigsten brauche, solle am meisten bekommen. „Es soll Menschen zugutekommen, die als Alleinstehende weniger als 4000 Euro brutto und als Verheiratete zusammen weniger als 8000 Euro brutto im Monat verdienen – also denjenigen, die normale und geringe Einkommen haben.“

Über Staffelung und Umfang „müssen wir noch sprechen“, sagte Heil. „Ich will das in die Koalition einbringen, weil ich als Sozialminister eine Verantwortung habe - auch wenn die Federführung eher beim Finanzminister und beim Klimaminister liegt.“

Ferner sollen laut Heil im Rahmen des neuen Bürgergelds, das ab 2023 das heutige Hartz-IV-System ersetzen soll, höhere Regelsätze gelten. „Mein Vorschlag ist, dass wir etwa bei Familienhaushalten die unteren 30 statt der unteren 20 Prozent der Einkommen als Grundlage nehmen.“

Das bedeutet, dass bei der Berechnung der Sätze von mehr Bedarf ausgegangen würde. „Damit können wir erreichen, dass die Regelsätze im Bürgergeld pro Person und Monat in etwa um 40 bis 50 Euro höher sein werden als in der Grundsicherung.“

Kosten: zweistellige Milliardenbeträge

Klimageld und höhere Regelsätze will Heil zum 1. Januar einführen. Wenn dies beim Klimageld nicht gelinge, „müssen wir mit überbrückenden Einmalzahlungen arbeiten“, sagte Heil. Zu den Kosten beider Vorhaben sagte der Minister: „Wir sind noch in Modellrechnungen, aber wir reden schon von zweistelligen Milliardenbeträgen.“

FDP-Politiker sehen höhere Regelsätze kritisch. „Vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrages erstaunt der Vorschlag“, sagte Pascal Kober, sozialpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag an den Bundesarbeitsminister sei klar und eindeutig: „Statt Regelsatzdiskussionen müssen die Zuverdienstmöglichkeiten für Hartz-IV-Empfänger gerechter ausgestaltet werden. Den Menschen mit der einen Hand 80 Cent von jedem von ihnen selbst verdienten Euro oberhalb der ersten 100 Euro wegzunehmen und dann mit der anderen Hand ein paar Euro Sozialleistungen mehr zu reichen ist eine Sozialpolitik, die Menschen in Abhängigkeit des Sozialstaates hält, statt sie zu fördern“, sagte Kober.

Im Zentrum jeder Hartz-IV-Reform müssten verbesserte Chancen auf einen beruflichen Einstieg stehen, sagte er. Heil werde zudem der Koalition darlegen müssen, inwieweit die finanziellen Belastungen durch Energiekosten und Inflation dauerhaft seien und durch die bereits bestehenden jährlichen Hartz-IV-Steigerungen nicht aufgefangen würden.

Union kritisiert „Schaufensterpolitik“

Aus Sicht der Union weisen Heils Pläne für die Einführung eines nach Einkommen gestaffelten Klimageldes in die falsche Richtung. „Bereits jetzt ist absehbar, dass das Klimageld ein Bürokratiemonster sein wird und nicht schnell genug umsetzbar ist, um die Menschen sofort und spürbar zu entlasten“, sagte Stephan Stracke, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.

Außerdem erkenne Heil mit dem Plan an, dass die bisherigen Entlastungspakete „völlig unzureichend“ seien. „Über die Höhe der geplanten Entlastungen bleibt Heil jegliche Antwort schuldig. Das ist nichts anderes als Schaufensterpolitik. Außerdem ist vollkommen unklar, ob auch Rentnerinnen und Rentner und Studierende entlastet werden sollen“, sagte Stracke.

Mehr: Ampelfraktionen wollen Hartz-IV-Sanktionen bis Mitte 2023 weitgehend aussetzen.