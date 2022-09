Ampelkoalition Rivalen im Kabinett: Warum der Streit zwischen Habeck und Lindner eskaliert

Berlin Als Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) am Donnerstag auf der Regierungsbank im Bundestag saßen, schienen sie sich bestens zu verstehen. Während der Reden der Abgeordneten tuschelten der Finanz- und der Wirtschaftsminister miteinander, scherzten und lachten.

In der Öffentlichkeit zelebrieren Habeck und Lindner gern einen lässigen Umgang. Hinter der Fassade rangeln die beiden Politiker hart miteinander. Ob die Förderung von Elektroautos, längere Laufzeiten für Atomkraftwerke, mehr Schulden oder höhere Steuern – inzwischen gibt es kaum ein Thema, bei dem die beiden keine Fehde austragen.

In dieser Woche erreichte der Konflikt zwischen Finanz- und Wirtschaftsminister einen vorläufigen Höhepunkt. Anlass war die Rettungsaktion für den Energieversorger Uniper und die damit verbundene Gasumlage.

Für Habeck ist die Gasumlage, mit der Energieversorger stabilisiert werden sollen, ein Dauerärgernis. Gerne würde der Wirtschaftsminister die Maßnahme beerdigen und die Rettung von Energieunternehmen direkt aus Lindners Haushalt finanzieren. Der allerdings will die Schuldenbremse einhalten und pocht darauf, die Gasumlage umzusetzen.

Der Streit führte in dieser Woche zu einem Chaos, wie man es seit Beginn der Ampelkoalition noch nicht gesehen hat. Aus Habecks Haus hieß es, die Gasumlage komme wahrscheinlich nicht mehr, während es parallel aus Lindners Ressort hieß, sie komme auf jeden Fall.

Dann wurde im Wirtschaftsministerium betont, die rechtliche Prüfung der Gasumlage sei noch nicht abgeschlossen. Im Finanzministerium gab es hingegen die Information, dass alle rechtlichen Fragen seit Tagen geklärt seien.

„Die beiden müssen sich endlich zusammenreißen“

Der sich immer weiter hochschaukelnde Streit zwischen Finanz- und Wirtschaftsminister beeinträchtigt inzwischen die Arbeit der Bundesregierung. „Die beiden müssen sich endlich mal zusammenreißen, wir stecken vor der vielleicht größten Wirtschaftskrise des Landes“, sagt ein Regierungsvertreter.

Der Grundkonflikt zwischen den Ministern ist dadurch bestimmt, dass Habeck gerne sehr viel mehr Geld ausgeben würde. „Christian Lindner bezahlt“ – das war schon im Sommer das Motto von Habeck, als er bei einer Betriebsversammlung in der Raffinerie in Schwedt staatliche Hilfe in Aussicht stellte.

Lindner hingegen hat schon vor Monaten deutlich gemacht, die Finanzpolitik neu justieren zu wollen: Nach drei Jahren mit Rekordschulden wegen der Corona-Pandemie soll ab 2023 wieder die Schuldenbremse greifen.

Auch der Streit um die Gasumlage ist im Kern ein Konflikt um die Schuldenregel. Habeck würde sich des unbeliebten Konstrukts gerne entledigen, bezahlen soll stattdessen Lindner.

>> Lesen Sie hier: Rettungspaket von acht Milliarden Euro: Bund übernimmt Uniper

Im Finanzministerium hält man eine solche Steuerfinanzierung hingegen für falsch, weil dann auch all diejenigen belastet würden, die mit Heizöl, Holzpellets oder einer Wärmepumpe heizen, obwohl diese entweder schon in andere Heizungen investiert haben oder – bei Heizöl – viele Jahre höhere Preise getragen haben.

Der Streit um die Gasumlage verrät auch etwas über den Blick der beiden Politiker aufeinander. Lindner findet, dass Habeck zwar rhetorisch brillant ist, aber dahinter zu wenig Substanz steckt. Habeck findet, dass Lindners ganzes Handeln von platter Parteitaktik dominiert wird.

Nicht nur beim politischen Handwerk, auch bei den Grundüberzeugungen trennen die beiden Welten. Während Habeck an die Notwendigkeit des starken Staates insbesondere in Krisenzeiten glaubt, vertraut Lindner auf die Heilungskräfte des Marktes.

Genau deshalb hält Habeck Lindner für einen Ideologen, der das Wohl der eigenen Partei und die eigenen Glaubenssätze über das Staatswohl stelle. Dass Lindner in dieser Krise die Einhaltung der Schuldenbremse wie eine Monstranz vor sich herträgt, kann Habeck nicht nachvollziehen.

Habecks Wutrede bei der Industrie

Seinem Ärger machte Habeck am Donnerstag auf dem Klimakongress des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Luft. In seiner 19-minütigen Rede schafft es Habeck, den Namen Lindner nicht ein einziges Mal auszusprechen, aber dennoch eine Spitze nach der anderen gegen seinen liberalen Koalitionskollegen zu setzen.

Die Bundesregierung habe zwar schon einiges für die Entlastung der Unternehmen getan, es müsse aber noch viel mehr werden. „Ich glaube, es wäre falsch verstanden, wenn man sagt: Wir haben im nächsten Jahr einen ausgeglichenen Haushalt, aber eine Insolvenzwelle, die uns die nächsten Jahre runterreißen wird“, erklärt Habeck.

>> Lesen Sie hier: „Ich mache jetzt mit jedem Brötchen Verlust“: Reise durch ein Unternehmerland am Limit

Der Wirtschaftsminister findet, auch Lindner müsse in der Zeitenwende jetzt mal Opfer bringen. „Wir haben ein großes Sondervermögen aufgelegt zur Verteidigung unseres Landes in militärischer Hinsicht“, sagte er. Das sei für seine Partei, die Grünen, kein einfacher Schritt gewesen. „Jetzt müssen wir die ökonomische Substanz unseres Landes verteidigen.“

Die Botschaft ist klar: Lindner und die FDP sollen ihre Überzeugungen beiseitestellen, pragmatisch handeln und die Schuldenbremse aussetzen. Habeck: „Wir müssen die finanzpolitischen Möglichkeiten nutzen, die dieses Land hat.“

Aus Habecks Sicht sollten die Unternehmen mit Energieeinsparungen auf die hohen Preise reagieren. Und dort, wo sie dadurch in ernste Schwierigkeiten geraten, muss der Staat einspringen und sie finanziell stützen.

Gegen weitere Unternehmenshilfen hat auch Lindner nichts. Doch stellt sich die Lage für ihn etwas anders dar. „Wir können nicht dauerhaft auf Pump arbeiten“, heißt sein Credo.

Allzu große Rettungsschirme, die zu Dauersubventionen werden könnten, lehnt er deshalb ab. Erst Recht, wenn Kabinettskollege Habeck nicht gleichzeitig alles tut, um das Angebot an Energie zu erhöhen.

Streit um Atomkraftwerke und Steuerpolitik

Auch das ist ein fundamentaler Unterschied. Trotz Energiekrise will Habeck die letzten drei Atomkraftwerke so schnell wie möglich abschalten, allenfalls zwei für wenige Monate in Reserve halten. Auch Kohlekraftwerke will er nur kurzfristig hochfahren, beim Fracking-Verbot soll es bleiben. Und wenn das knappe Energieangebot zu steigenden Preisen führt, soll es der Staat ausgleichen.

Lindner hält diesen Kurs für ökonomisch fahrlässig. Die Energiekrise ist aus seiner Sicht nur in den Griff zu bekommen, wenn das Angebot wieder erhöht wird. Dazu zählt ein vorübergehender Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ebenso wie eine Aufhebung des Fracking-Verbots in Deutschland.

Das Atomkraftwerk Isar 2 ist noch in Betrieb. Wenn es nach Robert Habeck ginge, würden die letzten drei Atomkraftwerke so schnell wie möglich abgeschaltet werden. (Foto: dpa) Atomkraftwerk Isar 2, Bayern

Was es aus Lindners Sicht auf keinen Fall geben darf: zusätzliche Belastungen. Während Wirtschaftsminister Habeck früh Sympathien für eine Übergewinnsteuer geäußert hat, hat Lindner sie vehement abgelehnt. Viele Spitzenpolitiker der Grünen sprechen sich zudem immer wieder für eine Erhöhung der Steuern für Besserverdiener aus. Auch das ist für Lindner ein Tabu.

Und die Liste an Streitpunkten ist noch viel länger: Schon Sommer stritten Habeck und Lindner über die Förderung von Elektroautos, dann über eine höhere Besteuerung von Dienstwagen und schließlich über die Nachfolge des Neun-Euro-Tickets.

Ein Dauerkonflikt bleibt auch die kalte Progression. Lindner findet diese schleichenden Steuererhöhungen, die durch die Inflation und steigende Steuertarife entstehen, unfair und will sie ausgleichen. Als in dieser Woche Lindners Inflationsausgleichsgesetz im Bundestag debattiert wurde, bezeichnete Grünen-Finanzpolitiker Andreas Audretsch das Vorhaben jedoch als ein falsches Instrument – sehr zum Missfallen des Finanzministers, der auf der Regierungsbank saß. Der Affront unter Koalitionären wurde nur dadurch etwas abgeschwächt, dass Audretsch die Zustimmung der Grünen versicherte, weil es sich um ein Gesamtpaket handle.

>> Lesen Sie hier: Wer vom Abbau der kalten Progression am meisten profitiert

In der Energiepolitik zeichnet sich bereits jetzt der nächste Konflikt ab. Nach Uniper wollen Habecks Leute auch das Unternehmen Sefe, das früher Gazprom Germania hieß, gerne enteignen. Im Bundesfinanzministerium bremst man jedoch. Dort hat man die Sorge, im Gegenzug könnte Putin deutsche Tochterunternehmen in Russland verstaatlichen.

Der Wunsch nach „Plisch & Plum 2.0“

In der Regierung fordern so manche inzwischen, Kanzler Olaf Scholz müsse jetzt mal ein Machtwort sprechen. Aber unabhängig, ob Scholz den Mediator gibt oder nicht – am Ende müssen sich Habeck und Lindner zusammenreißen.

Als sich beide Mitte September mit zeitlich versetzten Reden auf dem Arbeitgebertag wieder einen öffentlichen Streit geliefert hatten, twitterte der Ökonom Michael Hüther, wenn man Lindner und Habeck zuhöre, dränge sich die Frage auf, ob beide nicht dem Vorbild von Karl Schiller und Franz Josef Strauß folgen sollten.

Strauß und Schiller waren in der ersten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik von 1966 bis 1969 ein gutes Tandem und wurden in Anlehnung an eine Geschichte von Wilhelm Busch deshalb „Plisch und Plum“ getauft. Lindner und Habeck, mahnt Hüther, müssten jetzt „Plisch & Plum 2.0“ bilden.

Mehr: Das verborgene Machtgetriebe der Ampel: Drei hohe Staatsbeamte halten die Koalition am Laufen