Ampelregierung Die Unauffälligen: Warum die FDP-Minister aktuell kaum wahrgenommen werden

Die Liberalen stellen als kleinster Ampelpartner vier Minister. Inhaltlich können die FDP-Ressortchefs Schwerpunkte setzen. Doch in der öffentlichen Debatte gehen sie bislang unter. Warum ist das so?

Von links: Christian Lindner, Bettina Stark-Watzinger, Marco Buschmann und Volker Wissing. (Foto: Imago (3), Jens Schicke) FDP-Minister in der Ampelregierung

Berlin Impfpflicht, Tempolimit, Schuldenbremse – die Handschrift der FDP ist in der Ampelregierung klar zu erkennen. In der Öffentlichkeit wird das der Partei aber nicht angerechnet. Die Umfragewerte dümpeln dahin. Das macht die Basis vor den anstehenden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein nervös – und entfacht eine Debatte um die Wahl der Ministerien.

Während der Coronakrise waren das Finanz- und das Bildungsministerium zentrale Ressorts, weshalb die FDP hart um die Posten warb. Seit dem Ukrainekrieg sind aber Außen-, Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik die Schlüsselthemen. Hat sich die FDP verkalkuliert? Oder gibt es andere Gründe? Eine Analyse.

Finanzminister Christian Lindner

