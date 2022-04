Analyse Die SPD und der Krieg: Warum der Kanzler seine Russland-Politik nicht verschärft

Gabriel, Schwesig, Steinmeier, Scholz: Die SPD sieht sich erneut dem Vorwurf ausgesetzt, die Partei der Putin-Versteher zu sein. Das zeigt die Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine.

Der Bundeskanzler hält an seiner Strategie fest. (Foto: Getty Images) Olaf Scholz

Berlin Als Olaf Scholz am Dienstagabend im Kanzleramt vor die Presse tritt, ist die Erwartungshaltung groß. Bis hierhin war es ein gebrauchter Tag für die SPD. Der Kanzler, so die Hoffnung, würde nun für den Befreiungsschlag sorgen. Größere Waffenlieferungen an die Ukraine ankündigen zum Beispiel.

Doch Scholz unterläuft alle Erwartungen. Nach dem Gespräch mit den anderen führenden Regierungschefs der Nato berichtet Scholz geschäftig von diesem. Neues sagt er nicht.

In den sozialen Netzwerken ist der Tenor nach dem Auftritt desaströs. Wofür es überhaupt diese Pressekonferenz gegeben habe? Selbst Beamte mit SPD-Parteibuch machen ihrem Ärger Luft. Ohne Leute wie SPD-Außenpolitiker Michael Roth, die offen mehr Waffenlieferungen fordern, stünde die SPD schlecht da, schreibt ein Genosse.

Der erhoffte Befreiungsschlag, er bleibt aus. Dabei hätten die SPD und auch ihr Kanzler diesen selbst gut gebrauchen können. Immer stärker geraten die Sozialdemokraten im Ukrainekrieg unter Druck.

