Analyse Höchste Tarifforderungen seit Jahren: Droht nun die Lohn-Preis-Spirale?

Die Gewerkschaften haben für die anstehenden Tarifverhandlungen teils zweistellige Forderungen gestellt. Ökonomen erwarten, dass die Runden Auswirkungen auf die Preise haben werden.

Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. (Foto: dpa) Kundgebung der IG Metall

Berlin Acht Prozent mehr Geld fordert die IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie, 10,5 Prozent verlangen Verdi und Beamtenbund für den öffentlichen Dienst. Auch in der Chemie-Industrie beginnen nun die Verhandlungen über neue Tariflöhne.

Doch die Industriegewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) will in der Tarifrunde für die chemisch-pharmazeutische Industrie nicht in den Überbietungswettbewerb einsteigen. Statt hoher Forderungen zähle das Ergebnis, sagt IG-BCE-Verhandlungsführer Ralf Sikorski. Am Sonntag nehmen die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband BAVC die Chemie-Tarifrunde wieder auf, die im April ausgesetzt worden war.

Damals hatten sich beide Seiten auf eine „Brückenzahlung“ von 1400 Euro verständigt, jetzt wird darüber verhandelt, wie ein Inflationsausgleich für die Beschäftigten gelingen kann, ohne den Unternehmen die Luft abzuschnüren. Denn die Geschäftserwartungen in der Chemiebranche fielen im September auf den schlechtesten Wert seit 1991, wie das Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Beide Seiten seien aufgerufen, „verantwortungsbewusst“ mit dem Krisengemisch umzugehen, sagt Sikorski.