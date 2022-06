Analyse Kommt der Tankrabatt an oder nicht? Fünf Grafiken geben Aufschluss

Für die Verbraucher hat sich an den Preisen für Diesel und Benzin nicht viel geändert.

Berlin Für Robert Habeck (Grüne) ist die Sache klar. Von einem „Schlamassel“ sprach der Bundeswirtschaftsminister am Montag mit Blick auf den Tankrabatt.

Auch in der Bevölkerung herrscht eine klare Sicht vor: Die seit dem 1. Juni geltende Steuersenkung auf Benzin und Diesel komme nicht beim Verbraucher an. Stattdessen bereicherten sich die Ölkonzerne am Tankrabatt. Die Branche hingegen wehrt sich und hält das für einen unlauteren Vorwurf.

Aber was stimmt denn nun, kommt der Tankrabatt bei den Bürgern an, oder handelt es sich um eine bloße Subvention für die Ölkonzerne? Die Antwort auf diese Frage ist komplexer, als der Blick auf die Preistafeln an den Tankstellen vermuten lässt. Und auch die Wissenschaft ist sich nicht einig. Höchste Zeit für einen Blick in die Details.

Eigentlich müssten Einsparungen von rund 35 Cent bei Super E10 und 17 Cent bei Diesel bei den Verbrauchern ankommen. So hoch sind die Steuern, die der Bund den Mineralölkonzernen pro verkauftem Liter Sprit von Juni bis August erlässt. Doch anstatt fallender Preise sind in den vergangenen Tagen stetige Steigerungen zu beobachten.

Am heutigen Dienstag betrug der Durchschnittspreis laut Internetportal Benzinpreis.de bislang bei Diesel 2,059 Euro und bei Super 2,022 Euro. Dass die Preise trotz Tankrabatt kaum gefallen sind, muss nicht daran liegen, dass die Tank-Konzerne weiter mehr Geld verlangen, um ihre Gewinne zu steigern. Es kann auch damit zusammenhängen, dass die Preise einfach noch stärker gestiegen sind, als der Tankrabatt an Einsparung mitbringt.

Vergleich mit Frankreich pro Tankrabatt

Ökonominnen und Ökonomen des Münchner Ifo-Instituts haben am Dienstag aufsehenerregende Zahlen veröffentlicht. Ihr Schluss: Die Konzerne geben den Tankrabatt durchaus weiter. Beim Diesel hätten die Tankstellen ihn zu 100 Prozent weitergegeben, also 17 Cent Steuersenkung je Liter. Beim Super-Benzin waren es 29 bis 30 Cent von den 35 Cent Steuersenkung, also 85 Prozent.

Wie sie auf diese überraschenden Zahlen kommen? Die Ifo-Forscher sind ganz anders vorgegangen als die meisten anderen, die bisher vor allem die Entwicklung von Rohöl- und Spritpreisen miteinander verglichen haben. Sie haben ein Land gesucht, in dem sich der Spritpreis in der Vergangenheit ganz ähnlich wie in Deutschland entwickelt hat: Frankreich. Dann haben sie geprüft, wie dort die Preisentwicklung in den vergangenen Wochen im Vergleich zu Deutschland war:

Der nächste Schritt: Die Ifo-Ökonomen haben analysiert, wie sich die Preise in Deutschland – wenn der Trend aus Frankreich auf Deutschland übertragen würde – ohne Tankrabatt hätten entwickeln müssen. Im Ergebnis hätten die deutschen Spritpreise aktuell noch deutlich höher sein müssen, als sie es dank des Tankrabatts sind, so die Forscher. Der Start der Preiseffekte datiert deutlich auf den Beginn des Tankrabatts am ersten Juni:

Wie sinnvoll diese Vorgehensweise ist, hängt aber entscheidend davon ab, wie gut Deutschland und Frankreich vergleichbar sind. Tatsächlich war der Preistrend in den beiden Ländern vor Juni äußerst ähnlich. Üblicherweise sind solche Schätzungen auf breiterer Basis aber sicherer.

„Ein einziges Land zu nehmen, ist natürlich immer Gefahr des ‚cherry pickings‘“, erklärt Philip Jung, Wirtschaftsprofessor von der Technischen Universität Dortmund. Er meint die Rosinenpickerei, also gewissermaßen die Gefahr, genau das Vergleichsland zu nutzen, bei dem ein bestimmtes passendes Ergebnis herauskommt.

Nehme man anstatt Frankreich etwa Österreich als Vergleich, liege der Tankrabatt-Effekt in Deutschland nur bei etwa zehn anstatt bei 17 Cent, erklärt der Wiener Ökonom Harald Oberhofer.

Auch Sebastian Dullien, Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), schränkt ein: „Beim Vergleich mit Frankreich muss man beachten, dass dort ja auch an der Steuerschraube gedreht wurde, sodass ich nicht ganz sicher wäre, ob sich das Land als guter Vergleich eignet.“ Das Ifo argumentiert hingegen, die Preisentwicklung in Frankreich sei ein passender Vergleichswert.

Eine sicherer Ansatz wäre die Methode namens „synthetic control“, bei der eine Vergleichsgruppe aus vielen Ländern gebildet wird und diese gewichtet werden. Das war in der kurzen Zeit aber wohl nicht zu machen. Dullien und Jung stellen auch klar, dass die Vorgehensweise des Ifo nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, für eine erste Analyse aber durchaus sinnvoll ist.

Vergleich mit Ölpreisen contra Tankrabatt

Kritiker, die keine Weiterreichung des Tankrabatts sehen, argumentieren in der Regel hingegen mit der immer größeren Differenz von Rohöl- und Spritpreis. Sie führen das als Beweis an, dass die Tankstellenbetreiber sich auf Staatskosten bereichern.

Tatsächlich hat das Bundeskartellamt ein auffälliges Auseinanderlaufen von Raffinerie- und Großhandels-, Tankstellen- und Rohölpreisen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine festgestellt. Während der durchschnittliche Abstand zwischen den Tankstellenpreisen ohne Steuern von E5 zum Rohölpreis im Jahre 2021 und bis Februar 2022 die 40 Cent nie überschritt, lag dieser Abstand nach Kriegsbeginn auf deutlich höherem Niveau und pendelte seitdem zwischen 40 bis 50 Cent. Seit dem 27. Mai, kurz vor Beginn des Tankrabatts, ist der Abstand noch einmal auf etwa 60 Cent angestiegen:

Kurz gesagt: Die Kosten sinken, die Verkaufspreise der Tankstellenbetreiber steigen trotzdem. Klingt nach einem ausgemachten Spiel, um sich das Geld einzusacken.

Doch so einfach ist es nicht. Die Branche argumentiert, die Preissteigerungen seien Folge der Entwicklung der Weltmarktpreise. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands en2x, verweist auf die gestiegene Nachfrage aus den USA und aus Osteuropa.

Am Spotmarkt in Rotterdam werde angebotenes Benzin häufig von Tankstellenbetreibern aus den USA aufgekauft, die höhere Preise in Kauf nähmen. Weitere Preistreiber seien gestiegene Energiepreise bei den Raffinerien und ein leicht verknapptes Angebot aufgrund des Ausstiegs aus russischen Öleinfuhren.

Ökonomen sind skeptisch. „Die Entwicklung der Großhandelspreise in Rotterdam dürfte den jüngsten Preisanstieg an den Tankstellen kaum rechtfertigen“, sagt Felix Matthes vom Öko-Institut.

Es gibt noch andere Erklärungsmöglichkeiten. Die Tankstellen nutzen inzwischen Algorithmen für ihre Preisbestimmung. „Möglicherweise hat auch das dazu beigetragen, dass sich die Spritpreise nach der Einführung des Tankrabatts wieder hochgeschaukelt haben“, sagt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer.

Fehlende Detailkenntnisse

Letztendlich ist die Antwort auf die Frage, ob der Tankrabatt beim Verbraucher ankommt oder nicht, so simpel wie unbefriedigend: Man kann es noch nicht sagen. Einerseits, darauf weist auch das Ifo hin, können die Preise in den ausstehenden zweieinhalb Monaten des Tankrabatts sich noch in verschiedene Richtungen bewegen.

Andererseits zeigt die Debatte um die Methoden, dass überhaupt noch nicht klar ist, wie sich die Maßnahme überprüfen lässt. Das liegt auch an noch immer fehlenden Detailkenntnisse über den Markt.

Einen erheblichen Schritt weiter werden die Ergebnisse der „Sektoruntersuchung“ sein, die das Bundeskartellamt im Frühjahr angestoßen hat. Dabei müssen die Ölkonzerne seitenweise Fragen zu Marktentwicklung, Einkauf und Beschaffungsstrategie beantworten. Bis zum 30. Juni haben die Unternehmen dafür noch Zeit.

