Anweisung des Finanzministeriums Stundungen und geringere Vorauszahlungen: Finanzämter sollen in der Krise großzügig sein

Bund und Länder fordern die Finanzämter auf, den Steuerzahlern in der Energiekrise entgegenzukommen. Bei den Hilfen soll es möglichst unbürokratisch zugehen.

Zusammen mit seinen Länderkollegen weist Lindner die Finanzämter zu Großzügigkeit in der Energiekrise an. (Foto: REUTERS) Bundesfinanzminister Christian Lindner

Berlin Viele Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler sind wegen der stark gestiegenen Energiekosten in akuter Finanznot. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Länderkollegen wollen nun für etwas Entlastung sorgen. Sie weisen die Finanzämter an, bei fälligen Zahlungen möglichst großzügig vorzugehen. Statt Mahnungen soll es Stundungen geben.

Das geht aus einem Brief des Bundesfinanzministeriums (BMF) an die obersten Finanzbehörden der Länder hervor, der am Donnerstag verschickt wurde. Das sogenannte BMF-Schreiben mit dem Betreff „Berücksichtigung der gestiegenen Energiekosten als Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine“ liegt dem Handelsblatt vor.

Die Folgen des Kriegs und der Sanktionen seien für Bevölkerung und Unternehmen „schwerwiegend“, heißt es in dem Papier. Die Finanzämter sollten dies bei Steuerpflichtigen, die erheblich von den gestiegenen Energiekosten betroffen sind, „angemessen berücksichtigen“. Den Finanzämtern stünden dazu „eine Reihe von Billigkeitsmaßnahmen“ zu.

Liquidität soll gesichert werden