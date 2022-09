Apothekertag Lauterbach stellt sich verärgerten Apothekern: „Ich hätte Ihnen die Belastungen gerne erspart“

Auf dem Apothekertag reagiert der Gesundheitsminister auf die Kritik der Branche. Das Verhältnis ist zerrüttet.

Bittere Pillen für Apotheker. (Foto: IMAGO/Jürgen Heinrich) Karl Lauterbach

Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) musste damit rechnen, dass der Auftritt auf dem Apothekertag in München kein einfacher werden würde. Sein Vorgänger Jens Spahn (CDU) hatte die Apothekerschaft mit milliardenschweren Mitteln in der Coronapandemie versorgt, die der Bundesrechnungshof als „Geldgeschenke“ geißelte. Lauterbach hingegen will die Einkünfte der Branche kürzen, um die gesetzlichen Krankenkassen angesichts ihres Milliardendefizits zu stabilisieren.

Es habe sie „verstört und verärgert“, dass ihr die Pläne „einfach so vor die Füße geworfen wurden“, sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda), Gabriele Regina Overwiening, am Mittwoch an Lauterbach gerichtet. Der war nicht persönlich vor Ort, sondern per Video zugeschaltet und stellte sich später den Fragen der Apotheker.