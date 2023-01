Appell an die Aufsichtsbehörden Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister fordert Überprüfung der Energiepreise

Die Preise an den Gas- und Strombörsen sind seit September deutlich gefallen, dennoch erhöhen die Versorger ihre Tarife. Das ruft die Politik auf den Plan.

Sinkende Gaspreise kommen bei den Verbrauchern noch nicht an, da sich viele Versorger mit langfristigen Verträgen eingedeckt haben. (Foto: dpa) Gaszähler

Berlin Der Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz, Baden-Württembergs Ressortchef Peter Hauk (CDU), hat das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur wegen der weiter steigenden Energiepreise zum Handeln aufgefordert. „Die entsprechenden zuständigen Institutionen sind auch im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher dazu angehalten, die jüngsten Preiserhöhungen zu prüfen“, sagte Hauk dem Handelsblatt.

Der CDU-Politiker begründete seine Forderung damit, dass die Endkunden weiter mit steigenden Gaspreisen konfrontiert seien, obwohl durch die Flüssiggas-Lieferungen Bewegung in den Gasmarkt gekommen sei. Zudem sei der Gaspreis an der Börse zuletzt „deutlich gesunken“. „Diese gesunkenen Preise im Gasbereich müssen zeitnah auch von den Energieversorgern an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden“, mahnte Hauk.