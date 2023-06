Arbeit Fast jeder zweite Beschäftigte arbeitet in tarifgebundenem Betrieb

Besonders in der Landwirtschaft und im Dienstleistungsbereich spielen Tarifverträge kaum eine Rolle. Im europäischen Vergleich ist die Tarifbindung hierzulande eher niedrig.

Knapp 50 Prozent der deutschen Arbeitnehmer arbeiten in Betrieben mit Tarifbindung. (Foto: dpa) Streiks beim Windanlagenhersteller Vestas

Berlin Knapp die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland arbeitet in einem tarifgebundenen Betrieb. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 49 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag zu seiner neuen Erhebung mitteilte. In den einzelnen Branchen gibt es allerdings enorme Unterschiede.

Die höchste Tarifbindung weist demnach der Bereich Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung mit 100 Prozent auf. Es folgen Energieversorgung (85 Prozent), Erziehung und Unterricht (82 Prozent) sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (75 Prozent).

Der Bereich mit der geringsten Tarifbindung ist die Land- und Forstwirtschaft plus Fischerei, wo der Anteil nur bei elf Prozent liegt. Auch im Gastgewerbe (20 Prozent), im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (21 Prozent) sowie im Grundstücks- und Wohnungswesen (22 Prozent) ist die Tarifbindung weit unterdurchschnittlich.

Rund 42 Prozent aller Beschäftigten im Handwerk waren im vergangenen Jahr in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt. „Was die Tarifbindung in diesen Betrieben angeht, gab es deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland", erklärten die Statistiker. Während sie im Osten nur 32 Prozent betrug, lag sie im Westen bei 43 Prozent. Die niedrigsten Tarifbindungen weisen Berlin und Sachsen mit jeweils 43 Prozent auf, gefolgt von Thüringen mit 45 Prozent. Die höchsten Werte verzeichnen Bremen (56 Prozent) und das Saarland (53 Prozent). Deutschland hat vergleichsweise niedrige Tarifbindung Auf europäischer Ebene stehen Ergebnisse zur Tarifbindung lediglich für 2018 zur Verfügung. Mit 48 Prozent rangiert Deutschland in diesem Ranking auf Platz 18 und liegt damit deutlich unter der vom Europäischen Parlament anvisierten Zielmarke von 80 Prozent. Für Frankreich, Irland, Italien und Slowenien lag der Wert mit jeweils 100 Prozent bereits darüber, ebenso in Finnland (96 Prozent), Österreich, Rumänien (jeweils 94 Prozent) und Griechenland (93 Prozent). Für Estland und Ungarn wurde mit acht beziehungsweise 18 Prozent die geringste Tarifbindung ermittelt.