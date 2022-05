Arbeitgeber entlastet Bundesarbeitsgericht folgt nicht dem EuGH: Beweislast für Überstunden liegt beim Arbeitnehmer

Berlin Arbeitnehmer haben auch weiterhin nur dann Anspruch auf Vergütung von Überstunden, wenn sie darlegen können, dass diese notwendig waren und vom Arbeitgeber angeordnet, geduldet oder zumindest nachträglich gebilligt wurden. Das hat das Bundesarbeitsgericht am Mittwoch in einem Grundsatzurteil entschieden.

Eine von Kritikern der bisherigen Rechtspraxis erhoffte Beweislastumkehr findet damit nicht statt – ungeachtet eines Urteils des Europäische Gerichtshofs (EuGH). Die Luxemburger Richter hatten im Mai 2019 in einem spanischen Fall entschieden, dass Arbeitgeber ein System einrichten müssen, mit dem die von jedem Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann.

Darauf hatte sich der Kläger berufen, dessen Fall jetzt vor dem Bundesarbeitsgericht verhandelt wurde – auch wenn das EuGH-Urteil bisher noch nicht in nationales Recht umgesetzt worden ist. Der Auslieferungsfahrer einer Einzelhandelsfirma wollte gut 5200 Euro für rund 350 Überstunden einklagen, die er geleistet habe.

Mittels einer technischen Aufzeichnung wurden zwar Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit dokumentiert, der Fahrer hatte aber keine Möglichkeit, eventuelle Pausen zu erfassen. Und er machte geltend, ununterbrochen gearbeitet zu haben, weil der Job gar keine Pausen zulasse.

Das Arbeitsgericht Emden war überraschend der Argumentation des Klägers gefolgt, dass die Darlegungs- und Beweislast nach dem EuGH-Urteil beim Arbeitgeber liege. Sowohl das Landesarbeitsgericht Niedersachsen als auch das Bundesarbeitsgericht schlossen sich dem aber nicht an.

Bei der EuGH-Entscheidung sei es um die Verhinderung ausufernder Arbeitszeiten gegangen, die die Gesundheit von Arbeitnehmern gefährden könnten, argumentierten die Erfurter Richter. Das Luxemburger Urteil zur Auslegung der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie ziele allein auf den Arbeitsschutz. Daraus ließen sich aber keine Vergütungsansprüche von Arbeitnehmern ableiten.

„Damit hat das Bundesarbeitsgericht die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur verpflichtenden Arbeitszeiterfassung darauf beschränkt, was sie ist: Eine Entscheidung zum öffentlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, die nicht relevant für Fragen der Vergütung ist“, kommentierte Ulrich Sittard, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer, die Entscheidung.

„Die Klarstellung der Darlegungs- und Beweispflichten ist sicherlich vorteilhaft für Arbeitgeber“, sagte Paula Wernecke von der internationalen Wirtschaftskanzlei CMS. Nach der vom Arbeitsgericht Emden gestifteten Verwirrung bestehe nun wieder Klarheit darüber, dass die Beweislast im Streit über die Vergütung von Überstunden beim Arbeitnehmer liege.

Die Große Koalition hatte sich nach dem EuGH-Urteil vom Mai 2019 nicht auf eine Umsetzung in nationales Recht einigen können. Ein Versuch von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), mit der Gesetzgebung zum Mindestlohn auch die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung in bestimmten Branchen auszuweiten, war kürzlich am Widerstand des Koalitionspartners FDP gescheitert.

