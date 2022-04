Arbeitsgruppe Grüne wollen über Folgen des Ukraine-Kriegs beraten – und gründen Task Force „Zeitenwende“

Der russische Angriffskrieg bedeutet eine politische und wirtschaftliche Zäsur. Die Grünen haben eine 36-köpfige Gruppe zusammengestellt, die Impulse liefern soll.

Am 13. April wird die Gruppe wohl zum ersten Mal zusammenkommen und wird danach in thematischen Untergruppen tagen. (Foto: dpa) Ricarda Land, Omid Nouripour und Robert Habeck

Berlin Die Grünen haben eine Task Force gebildet, in der Mitglieder aus Partei, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Folgen des Krieges in der Ukraine für Politik und Gesellschaft beraten werden.

Die bislang 36 Köpfe zählende Gruppe mit dem Namen „Zeitenwende“ soll den Grünen Impulse für die Politik der nächsten Jahre und ihre programmatische Aufstellung geben. Am 13. April wird die Gruppe zum ersten Mal zusammenkommen und danach in thematischen Untergruppen tagen, heißt es in der Partei.

Omid Nouripour, der Bundesvorsitzende der Grünen, sagte: „Der Krieg in der Ukraine ist ein dramatischer Einschnitt, ein Umbruch für Europa, der uns als gesamte Gesellschaft herausfordert.“ Mit der Task Force werde ein „Resonanzraum“ geschaffen, „um die notwendigen gesellschaftlichen Debatten und Impulse in unsere Partei zu holen und anzugehen“.