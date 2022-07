Arbeitskräfte 295.000 Menschen mit befristeter Aufenthaltserlaubnis: Immer mehr Arbeitskräfte kommen aus Nicht-EU-Staaten

Wiesbaden In den vergangenen Jahren sind deutlich mehr ausländische Arbeitskräfte von außerhalb der EU vorübergehend nach Deutschland gekommen. Ende 2021 waren es gut 295.000 Menschen, die eine befristete Aufenthaltserlaubnis für eine Erwerbstätigkeit hatten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag weiter mitteilte, hat sich deren Zahl damit innerhalb von zehn Jahren mehr als verdreifacht. Zum Jahresende 2011 waren es nur gut 90.500.

Ausländer, die Ende 2021 mit einer Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit hierzulande lebten und arbeiteten, hatten am häufigsten die indische Staatsangehörigkeit:

Insgesamt 24 Prozent der ausländischen Arbeitskräfte waren Ende 2021 akademische Fachkräfte mit einer sogenannten Blue Card. Diese wurde 2012 EU-weit mit dem Ziel eingeführt, dem Mangel an hochqualifizierten Fachkräften zu begegnen.

Voraussetzung für den Erhalt der Blue Card ist ein Hochschulabschluss sowie ein konkretes Arbeitsplatzangebot mit einem Bruttojahresgehalt von mindestens 56.400 Euro. In sogenannten Mangelberufen gilt eine geringere Gehaltsgrenze von 43.992 Euro brutto. Ende 2021 arbeitete knapp die Hälfte der Personen mit Blue Card in einem Mangelberuf, etwa als Mediziner oder in der IT.

Auch aus den EU-Staaten hat die arbeitsbedingte Zuwanderung stark zugenommen. Nach Ergebnissen des Mikrozensus arbeiteten 2021 rund 1,65 Millionen EU-Ausländer in Deutschland. Das waren 19 Prozent mehr als 2017, als diese Daten erstmals erhoben wurden. Die größte Gruppe stellen mit

23 Prozent Menschen aus Polen,

vor Rumänien (16 Prozent)

und Italien (13 Prozent).

Angesichts des akuten Fachkräftemangels treibt die Regierung derzeit Pläne zur Reform des Einwanderungsrechts voran. Von jungen Hochschulabsolventen soll künftig nicht mehr erwartet werden, dass sie genauso viel verdienen wie Berufserfahrene, um mit einer Blue Card einreisen zu können. „Wir senken für sie die Gehaltsgrenzen“, erklärten jüngst Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD).

