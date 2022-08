Arbeitsmarkt Ausbildungsgarantie: So könnte sie funktionieren

Berlin Die Lage am Ausbildungsmarkt ist dramatisch: Einerseits waren Ende Juli noch 230.000 unbesetzte Ausbildungsplätze bei der Bundesagentur gemeldet. Zugleich gab es deutschlandweit noch fast 120.000 unversorgte Bewerber. Die Differenz ist so groß wie noch nie.

Damit rückt die von der Ampel angekündigte „Ausbildungsgarantie“ in den Fokus. Sie soll „allen Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglichen, stets vorrangig im Betrieb“, heißt es im Koalitionsvertrag – und so auch den Fachkräftemangel lindern, der nach Ifo-Umfragen im Juli ein Allzeithoch erreicht hat.

Wie eine solche Garantie funktionieren kann, zeigt ein Konzept der Bertelsmann Stiftung, das dem Handelsblatt vorliegt. Vorbild könne die Ausbildungsgarantie in Österreich sein, sagte der Autor, Clemens Wieland, dem Handelsblatt.

In Österreich lernen inzwischen acht Prozent der Lehrlinge in Staatsregie, die allermeisten davon in Wien, wo es besonders wenig betriebliche Lehrstellen gibt. Die „Ausbildungsgarantie“ gilt dort für alle Ungelernten bis 25 Jahre.

Auch in Deutschland müsse eine solche vom Staat garantierte und finanzierte Ausbildung grundsätzlich für alle gelten, die keinen Ausbildungsplatz finden, fordert Wieland. Sie dürfe auch nicht auf Regionen mit besonders wenig Ausbildungsplätzen begrenzt werden, wie der Koalitionsvertrag andeutet. „Denn auch in Boom-Regionen gibt es Bewerber, die leer ausgehen und die eine Chance brauchen“, sagte Wieland.

Die Sozialpartner müssten von Beginn an beteiligt werden. Die Wirksamkeit der Garantie „steht und fällt mit ihrer Akzeptanz durch die Wirtschaft“, mahnt Wieland. Ohne diese gebe es keine Kooperationspartner und keine Betriebe, die die Lehrlinge möglichst bald aus dem staatlichen System übernehmen.

Gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften müssten auch die Berufe festgelegt werden, in denen es Arbeitsmarktchancen gebe. Vor allem müsse aber verhindert werden, dass von den Auszubildenden „ein staatlich finanzierter Ausbildungsplatz trotz geeigneter regulärer Angebote vorgezogen wird“.

Daher dürften nur Jugendliche zum Zuge kommen, „wenn alle zumutbaren Bewerbungsbemühungen ohne Erfolg geblieben sind“. Nachweisen sollen sie das etwa durch eine Mindestzahl von Bewerbungsschreiben oder empfangenen Absagen.

Staats-Lehrlinge sollten weniger Lehrgeld bekommen

Um zu verhindern, dass die staatliche Ausbildung attraktiver ist als die reguläre, müssten die Ausbildungsvergütungen unbedingt niedriger sein als in der Wirtschaft, meint Wieland.

Die Gefahr, dass sich Betriebe aus der Ausbildung zurückziehen könnten, wenn der Staat diese Aufgabe mit übernimmt, hält der Bertelsmann-Experte für gering. Schon heute bilde ein Unternehmen zumindest in der Theorie nur aus, wenn es davon unterm Strich profitiere. Die betriebliche Kosten-Nutzen-Rechnung ändere sich auch nicht, wenn der Staat eine Art zweiten Ausbildungsmarkt organisiere. Nach Studien des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) erwirtschaften rund 28 Prozent der Azubis schon während der Ausbildungszeit Nettoerträge.

Lohne sich die Ausbildung für die Betriebe hingegen nicht oder nur dann, wenn sie Lehrlinge später auch übernehmen, würden sich die Unternehmen theoretisch betrachtet auch in einem rein betrieblichen Ausbildungssystem eher für von anderen Unternehmen ausgebildete Arbeitskräfte entscheiden, erklärte Wieland. Aktuell bilden nur noch 19,4 Prozent aller Betriebe aus, im Jahr 2007 waren es nach den Daten des BIBB immerhin noch gut 24 Prozent.

Jugendliche sollen für die staatliche Garantie nachweisen müssen, dass sie keinen regulären Ausbildungsplatz bekommen konnten. (Foto: dpa) Auszubildende programmieren einen Industrieroboter

Die Staats-Ausbildung solle möglichst auf ein Lehrjahr befristet werden, auch um klarzumachen, dass es nur eine Brücke in die betriebliche Welt sein soll. Verlängert werden dürfe sie nur, wenn trotz massiver Vermittlungsbemühungen kein Betrieb gefunden wird, der den Lehrling übernimmt.

Hunderttausende stecken in Übergangssystem fest

Zwingend notwendig sei, dass bei einem Wechsel in ein Unternehmen der staatliche Teil angerechnet werde. Anderenfalls gebe es keinen Unterschied zwischen der staatlichen Ausbildung und dem bestehenden Übergangssystem. Hier werden an Berufsschulen etwa Berufsgrundbildungsjahre oder Kurse angeboten, in denen die Teilnehmer einen Schulabschluss nachholen können.

>>Lesen Sie hier: Immer mehr junge Menschen versauern in Hilfsjobs – doch Zehntausende Lehrstellen bleiben frei

Kritiker bezeichnen dieses System immer wieder als „Warteschleife“, auch weil seine Maßnahmen nicht auf eine duale Ausbildung angerechnet werden können. Nach BIBB-Angaben befanden sich 2021 noch 228.000 junge Leute in diesem Übergangsbereich. Zum Vergleich: Im selben Jahr begannen 473.000 junge Leute eine Lehre.

Laut Wieland kann es für die Betriebe durchaus attraktiv sein, die Azubis aus der Staats-Lehre zu übernehmen. Schließlich erhielten die Unternehmen so „bereits vorqualifizierte Auszubildende, die sie zudem vorher bei Praktika kennenlernen können“.

Um zu verhindern, dass die beauftragten Bildungsträger einen Anreiz haben, Jugendliche so lange wie möglich in ihrem System zu halten, sollten diese nach Einschätzung von Ausbildungsexperte Wieland Prämien dafür erhalten, diese an Betriebe zu vermitteln. Die Kosten würden zumindest teilweise durch überflüssig gewordene Maßnahmen des Übergangssystems kompensiert werden, stellt Wieland in Aussicht, „und der Staat profitiert mittelfristig von steigenden Einnahmen aufgrund höherer Wertschöpfung“.

Mehr: Neuer Höchststand: Jeder zweite Betrieb klagt über Fachkräftemangel. Eine Branche belastet das fehlende Personal besonders