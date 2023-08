 Arbeitsmarkt: Deutsche Industrie stellt mehr Menschen ein

Berlin Trotz der Konjunkturflaute hat die deutsche Industrie mehr Menschen eingestellt. Ende Juni waren knapp 5,6 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 50 Beschäftigten tätig, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Damit stieg die Zahl der Angestellten um 1,2 Prozent im Vergleich zum Juni 2022. Im Vormonat Mai 2023 und im April hingegen stagnierte die Anzahl der Angestellten.

Im Verarbeitenden Gewerbe litten im Juli fast 35 Prozent der Betriebe unter Fachkräftemangel, wie aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. Branchenweit stieg die Zahl der Firmen mit Engpässen sogar auf 43,1 Prozent, nach 42,2 Prozent im April.

Deutlich überdurchschnittlich kletterte die Beschäftigtenzahl in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit 5,7 Prozent im Vergleich zum vergangenen Juni. Überdurchschnittlich stiegen außerdem die Zahl der Angestellten bei Produzenten von elektrischen Ausrüstungen (+1,9 Prozent), in der Metallerzeugung und -bearbeitung (+1,5 Prozent) und im Maschinenbau (+1,4 Prozent).

Unter dem Schnitt war der Anstieg in der Nahrungsmittelindustrie (+1,0 Prozent), in der Automobilindustrie (+0,9 Prozent) und in der Herstellung von Metallerzeugnissen (+0,6 Prozent). Dagegen sank die Zahl der Beschäftigten in der Gummi- und Kunststoffindustrie um 0,9 Prozent und in der Chemischen Industrie um 1,1 Prozent.

Die schwache globale Konjunktur trifft vor allem exportorientierte Betriebe. Viele Firmen versuchen nach der Corona-Pandemie ihre Lieferketten zu verbessern. Zugleich sind sie wegen der Energie-Krise verunsichert und müssen höhere Kosten für Rohstoffe, Löhne und Energie wegstecken.

Die Zahl der im Juni in der Industrie geleisteten Arbeitsstunden stieg zum Vorjahresmonat um 4,3 Prozent auf 690 Millionen. Allerdings gab es im Juni auch einen Arbeitstag mehr als vor einem Jahr.

Mehr: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/analyse-welche-chancen-der-umbau-der-industrie-bietet/29299244.html