Arbeitsmarkt Deutschland 1,9 Millionen offene Stellen trotz Angst vor dem Absturz

Berlin In Deutschland waren im zweiten Quartal dieses Jahres 1,934 Millionen offene Stellen zu besetzen – so viele wie nie zuvor. Das geht aus der neuen Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.

„Trotz erheblicher Rezessionsgefahren ist die Zahl der offenen Stellen weiter stark angestiegen und liegt auf einem außergewöhnlich hohen Niveau“, sagte IAB-Experte Alexander Kubis.

Gegenüber dem ersten Vierteljahr ist die Zahl der offenen Stellen um 189.500 oder elf Prozent gestiegen, gegenüber dem zweiten Quartal 2021 um 764.400 oder 66 Prozent. 1,47 Millionen Stellen waren sofort oder zum nächstmöglichen Termin zu besetzen, 458.000 zu einem späteren Zeitpunkt.

Vor allem die Dienstleister sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Bei den unternehmensnahen Dienstleistern, die also beispielsweise für Industriekunden arbeiten, waren im zweiten Quartal 456.600 Stellen ausgeschrieben, bei den sonstigen Dienstleistern 559.100. Im verarbeitenden Gewerbe waren 219.800 Jobs ausgeschrieben – ein Plus von rund 3,4 Prozent zum Vorquartal.

Mehr als 60 Prozent der offenen Stellen entfallen auf kleine und mittelständische Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Angaben zum geforderten Qualifikationsniveau liegen für das Schlussquartal 2021 vor. Damals war für 16 Prozent der ausgeschriebenen Jobs ein Hochschulabschluss erforderlich. 60 Prozent der offenen Stellen richteten sich an Bewerber mit einem Berufsabschluss, für 24 Prozent war keine besondere Qualifikation erforderlich.

>> Lesen Sie hier: Dax-Konzerne suchen 28.000 Fachkräfte – Sechs Unternehmen stellen massiv ein

„Der Arbeitsmarkt signalisiert eine hohe Arbeitsnachfrage“, sagte IAB-Forscher Kubis. „Dennoch bestehen für die nahe Zukunft gravierende Risiken, zum Beispiel im Hinblick auf einen möglichen Stopp der Gaslieferungen aus Russland.“

IW-Studie: Gaspreisverdopplung könnte mehr als 300.000 Jobs kosten

Selbst ohne einen Lieferstopp könnten sich die stark gestiegenen Energiepreise auch negativ auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen, warnt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer neuen Studie. Verdoppele sich der Gaspreis im Herbst, steige die Inflation im kommenden Jahr um bis zu vier Prozentpunkte, zeigt eine Simulation der Kölner Forscher. Bis Ende kommenden Jahres könnten dadurch 337.000 Menschen ihren Job verlieren.

Wenn sich der Gaspreis vom zweiten zum dritten Quartal verdoppele – was bei den derzeitigen Preissteigerungen durchaus realistisch erscheine – und der Ölpreis um 30 Prozent steige, wachse die Inflation im Jahresschnitt 2022 um einen Prozentpunkt und um fast vier Prozentpunkte im nächsten Jahr, schreibt das IW. Das Bruttoinlandsprodukt würde in diesem Fall in diesem Jahr um 0,2 Prozent und in 2023 um zwei Prozent schrumpfen, das entspricht 70 Milliarden Euro Verlust.

>> Lesen Sie hier: Drohender Gaslieferstopp – Wie die Kurzarbeit massentauglich werden könnte

Eine Verdoppelung des Gaspreises würde die Arbeitslosenquote im laufenden Jahr um 0,1 Prozent erhöhen, das entspreche 30.000 Jobverlusten, so IW-Ökonom Thomas Obst. Im kommenden Jahr würden dann nach seinen Berechnungen weitere 307.000 Menschen arbeitslos.

„Nicht einberechnet sind Auswirkungen von Produktionsausfällen, die dann einträten, wenn das Gas komplett ausbliebe“, sagt Obst. „Das würde zusätzliche hohe Preisschocks in den Wertschöpfungsketten auslösen.“

Mehr: Der Roboter als Retter? So könnte eine Strategie gegen Arbeiterlosigkeit aussehen