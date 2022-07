Arbeitsmarkt Die Bundesregierung will Einwanderung für Fachkräfte erleichtern

Berlin Gerade erst schlug der private Pflegearbeitgeberverband BPA Alarm: Während in Niedersachsen Zehntausende Pflegekräfte dringend gesucht würden, müssten Fachkräfte aus dem Ausland mehrere Monate oder teilweise länger als ein Jahr auf ihre Anerkennung warten, kritisierte die BPA-Landesvorsitzende Ricarda Hasch. Das sei für die Pflegekräfte wie für die Pflegebedürftigen gleichermaßen frustrierend.

Geht es nach der Bundesregierung, dann sollen Bürokratie und Formalia der Beschäftigung ausländischer Fachkräfte künftig nicht mehr im Wege stehen. Dazu will die Regierung die formalen Anforderungen für die Einreise senken, wie Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt schreiben. Dies betrifft vor allem das Anerkennungsverfahren für die berufliche Qualifikation.

Angesichts von 1,7 Millionen offenen Stellen in Deutschland, deren Besetzung den Unternehmen zusehends Probleme bereitet, hält der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Peter Adrian, ein Nachsteuern der Politik bei der Zuwanderung für überfällig: „Wir müssen in Deutschland in den nächsten zehn Jahren den demografisch bedingten Wegfall von vier bis fünf Millionen Arbeitskräften kompensieren“, sagte Adrian dem Handelsblatt. Deshalb sei wichtig, dass die Fachkräfteeinwanderung auch praktisch funktioniere.

Das fange schon damit an, dass es funktionierende Auslandsvertretungen, Visastellen und Ausländerbehörden geben müsse. „Es kann nicht sein, dass Sie als Arbeitgeber erst dem Mitarbeiter in der Ausländerbehörde hinterherrennen müssen, der für die Genehmigung zuständig ist“, sagte Adrian. Da sei die Politik aufgefordert, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.

Neues Migrationspaket soll kommen

Der Mangel bestehe nicht nur bei hochqualifizierten Fachkräften, sondern in fast allen Berufen und bei den meisten Qualifikationen“, sagte auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, dem Handelsblatt. „Daher wird Deutschland in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr 500.000 zusätzliche Beschäftigte benötigen.“

Die Bundesregierung hat bereits ein erstes Migrationspaket vorgelegt, das Ausländern, die schon viele Jahre als Geduldete in Deutschland leben, eine dauerhafte Bleibeperspektive eröffnen soll. Nun wollen Faeser und Heil das zweite Migrationspaket auf den Weg bringen.

Fachkräfte, die über Berufserfahrung und einen Abschluss ihres Heimatlandes verfügen und sich in Deutschland erfolgreich auf eine Stelle beworben haben, sollen kommen und arbeiten dürfen. Das Anerkennungsverfahren läuft dann später parallel zur Arbeit und soll vom Arbeitgeber finanziert werden.

Schon mit dem im März 2020 in Kraft getretenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollte der Zuzug von beruflich Qualifizierten erleichtert werden. Allerdings müssen diese, bevor sie kommen und in Deutschland arbeiten dürfen, im Regelfall nachweisen, dass ihre Qualifikation vergleichbar mit einem in Deutschland verlangten Berufsabschluss ist. Dies koste „wertvolle Zeit“, schreiben Faeser und Heil – und auch Geld, das der Bewerber zahlt.

Die Anerkennung der beruflichen Qualifikation gilt als große Hürde und Nadelöhr bei der Zuwanderung, schon weil es eine Vielzahl zuständiger Stellen gibt, die für Interessenten aus dem Ausland nicht leicht zu durchschauen ist.

Im Jahr 2020 haben die zuständigen Behörden oder Kammern nach Angaben des Statistischen Bundesamts rund 59.000 Anerkennungsverfahren bearbeitet, 44.800 im Ausland erworbene Berufsabschlüsse wurden vollständig oder mit Abstrichen anerkannt.

Das will die Ampel erleichtern

Die Pläne von Faeser und Heil gehen aber noch weiter. So sollen Berufserfahrene auch ohne Arbeitsvertrag zur Jobsuche nach Deutschland einreisen dürfen, unter zwei Bedingungen: Sie müssen noch aus dem Ausland bei einer zuständigen Stelle in Deutschland die Anerkennung ihres Abschlusses beantragen und sich bescheinigen lassen, dass dieser zumindest teilweise mit einem deutschen vergleichbar ist.

Und sie müssen belegen, dass sie in der Lage sind, selbst ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dann können sie sich in Deutschland Arbeit suchen, das für die Anerkennung als Fachkraft fehlende Wissen nachholen und eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.

Erleichtern will die Ampelkoalition auch die Einwanderung von Fachkräften mit bereits anerkannter Qualifikation. Diese soll künftig auch die Beschäftigung in einem fachfremden Beruf ermöglichen. Ein gelernter Schreiner könnte also dann beispielsweise auch einen Job im Vertrieb annehmen, Hauptsache, er bringt einen in Deutschland anerkannten Berufsabschluss mit.

Außerdem sollen für Hochschulabsolventen, die über eine sogenannte Blaue Karte nach Deutschland kommen, die Verdienstschwellen gesenkt werden. Aktuell gilt eine Mindestgehaltsgrenze von 56.400 Euro brutto im Jahr.

Bisher hat Deutschland vor allem von der EU-Freizügigkeit profitiert. Doch der Wanderungssaldo mit den anderen EU-Ländern hat im Jahr 2015 mit gut 382.000 einen Höhepunkt erreicht und ist seither rückläufig. 2020 wanderten noch knapp 158.000 mehr EU-Bürger nach Deutschland ein als aus. Allerdings hemmte da schon die Coronapandemie das Wanderungsgeschehen.

Weil auf die Einwanderung aus der EU allein auf Dauer kein Verlass ist, kommt es zunehmend auch auf Migranten aus Drittstaaten an. Anziehungskraft entwickelt Deutschland dabei bisher vor allem bei Akademikern.

Das Statistische Bundesamt zählte Ende 2021 rund 70.000 Inhaber einer sogenannten Blauen Karte EU, die an hochqualifizierte Ausländer mit Hochschulabschluss vergeben werden kann. Das ist ein neuer Höchststand. Allerdings hat die Coronapandemie auch die Zuwanderung auf diesem Weg deutlich gebremst.

Coronapandemie hemmt Einwanderung

Insgesamt hat sich die jährliche Zahl der Erwerbsmigrantinnen und -migranten aus Ländern außerhalb der EU von 2010 bis 2019 mehr als verdoppelt – von etwa 30.000 auf gut 64.000. Seit 2016 hat dazu auch die sogenannte Westbalkanregelung stark beigetragen, die ursprünglich eingeführt worden war, um das Asylverfahren zu entlasten.

Bürger aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, der Republik Nordmazedonien, Montenegro und Serbien dürfen unabhängig von ihrer Qualifikation jede Beschäftigung in Deutschland annehmen, mit Ausnahme der Zeitarbeit.

Das jährliche Kontingent ist auf 25.000 Zuwanderer begrenzt. Die besonders bei der Bauwirtschaft gerne in Anspruch genommene Regelung ist bis Ende 2023 befristet, SPD, Grüne und FDP haben aber im Koalitionsvertrag vereinbart, sie zu entfristen.

Die Coronapandemie hat auch die Erwerbsmigration aus Drittstaaten gebremst. Im Jahr 2020 sind trotz des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nur noch knapp 30.000 Personen nach Deutschland eingereist, die einen Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit erhielten. Allein mit Einwanderung werde sich das Arbeitskräfteproblem nicht lösen lassen, glaubt denn auch DIW-Präsident Fratzscher.

Der Ökonom mahnt, den Fokus stärker auf die Erwerbstätigkeit von Frauen zu legen. Mehr als die Hälfte der Frauen in Deutschland arbeite in Teilzeit. Viele würden gerne mehr arbeiten, wenn die finanziellen, familiären und bürokratischen Rahmenbedingungen besser wären. „Daher muss die Bundesregierung sich endlich auf den Abbau von Hürden für die Erwerbstätigkeit von Frauen fokussieren“, sagte Fratzscher.

Dazu gehörten sowohl eine Reform des Ehegattensplittings und der Minijobs als auch massive Investitionen in Kitas und Schulen.

