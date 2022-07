Arbeitsmarkt DIHK sorgt sich um Fachkräftemangel – und fordert ein praxisnäheres Einwanderungsgesetz

Eine Studie zeigt: Der Fachkräftemangel ist das zweitgrößte Geschäftsrisiko für Firmen. Deshalb macht der DIHK jetzt Vorschläge, wie man ausländische Kräfte schneller ins Land holt.

Um den Genehmigungsstau bei ausländischen Fachkräften zu lösen, schlägt der DIHK unter anderem Schulungen für Mitarbeitende der zuständigen Behörden im In- und Ausland vor. (Foto: dpa) Handwerker

Berlin Mehr als jedes zweite deutsche Unternehmen ist vom Fachkräftemangel betroffen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervor. Daran hat auch das im März 2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) nichts geändert.

Deshalb hat der DIHK jetzt Reformvorschläge formuliert, um die Einwanderungsverfahren von Fach- und Arbeitskräften zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Formal seien die bestehenden Regelungen „gut“, es müsse jedoch an der praktischen Umsetzung gearbeitet werden. „Die Komplexität überfordert die Behörden selbst, nicht nur die Unternehmen“, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks bei der Vorstellung der Studie.

Regierung will Änderungen noch in diesem Jahr

Auch die Bundesregierung hat den Handlungsbedarf erkannt. Sie will das FEG noch in diesem Jahr überarbeiten. Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) haben die zentralen Änderungsvorschläge in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt vorgestellt.