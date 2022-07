Arbeitsmarkt Drohender Gaslieferstopp: Wie die Kurzarbeit massentauglich werden könnte

Berlin Sollte Russlands Präsident Wladimir Putin Deutschland den Gashahn zudrehen, könnte es wieder so weit sein: Ganze Industriezweige müssten quasi von heute auf morgen ihre Produktion drosseln oder ganz einstellen, Millionen Beschäftigte hätten plötzlich wenig bis nichts mehr zu tun. Und wahrscheinlich würden die Firmen wieder massenhaft auf das Instrument der Kurzarbeit zurückgreifen, um Entlassungen zu verhindern.

So war es auch, als die Coronapandemie im März 2020 Deutschland erreichte; in der Spitze hielten sich zeitweise sechs Millionen Beschäftigte mit dem Kurzarbeitergeld über Wasser. Mit der Schlussabrechnung werden mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit (BA), die den Arbeitgebern das Kurzarbeitergeld erstattet, noch bis ins Jahr 2024 beschäftigt sein.

Das beitragsfinanzierte Kurzarbeitergeld ist so konstruiert, dass es individuelle Ansprüche abdeckt. Die Arbeitgeber müssen den Arbeitsausfall für jeden einzelnen Beschäftigten nachweisen, die Arbeitsagentur jede Abrechnung im Nachhinein kontrollieren.

Gemeinsam mit dem Bundesarbeitsministerium und der Selbstverwaltung wolle die BA deshalb ein Instrument entwickeln, „das bei länger anhaltenden Krisen ebenso schnell greift wie die Kurzarbeit, aber auf die aufwendige Einzelabrechnung verzichtet“, sagte der scheidende BA-Chef Detlef Scheele kürzlich im Interview mit dem Handelsblatt. Darüber, wie ein solches Instrument aussehen könnte, hat sich nun die Denkfabrik der BA, das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Gedanken gemacht.

So könnte beispielsweise der Staat in Rücksprache mit den Tarifvertragsparteien einen Ausnahmezustand definieren, für den vereinfachte Kurzarbeitsregeln gelten, schreiben die IAB-Forscher Enzo Weber und Yasemin Yilmaz in ihrer Analyse. Einige Länder wie beispielsweise Frankreich, Italien, Belgien, Spanien und Tschechien haben die Pandemie als „Force majeure“, als höhere Gewalt eingestuft und spezielle Regelungen in Kraft gesetzt.

Die Bundesregierung könnte also beispielsweise ein „allgemein anerkanntes Ereignis mit außergewöhnlichen und gravierenden Auswirkungen“ – wie einen Gaslieferstopp – zum Anlass nehmen, einen solchen Ausnahmezustand auszurufen, und der BA damit ermöglichen, auf die standardmäßige Einzelfallprüfung der Kurzarbeit zu verzichten. Eine normale, begrenzte Rezession wäre indes nicht als höhere Gewalt einzustufen.

Erhalt der Arbeitsplätze könnte Bedingung sein

Individuell ließe sich die vereinfachte Regelung auf besonders betroffene Branchen, Tätigkeitsfelder, Regionen und Unternehmen begrenzen. Dies könnten etwa Betriebe sein, die die Behörden in einer Pandemie schließen, oder Chemieunternehmen, die die Produktion wegen eines Gas-Lieferstopps drosseln müssen. Für die übrigen Wirtschaftszweige würden die regulären Kurzarbeitsregelungen weiter gelten.

Um Missbrauch zu verhindern, könnten die Unternehmen verpflichtet werden, die Kurzarbeitsunterlagen für Stichproben eine gewisse Zeit aufzubewahren. Eine vollständige Nachkontrolle würde entfallen.

Zwangspause

Bei dieser Regelung würde aber der Stundenausfall einzelner Beschäftigter weiter betrachtet. In der Coronapandemie waren die Bedingungen für das Kurzarbeitergeld gelockert worden. Um die Hilfe beantragen zu können, reicht es, wenn zehn Prozent der Belegschaft von Arbeitsausfall betroffen sind. Regulär ist es ein Drittel.

Davon abweichend wäre auch denkbar, Unternehmen einen pauschalen Zuschuss auf ihre betrieblichen Lohnkosten zu gewähren, wenn sie durch höhere Gewalt vorher definierte Umsatzeinbrüche erleiden. Anders als bei einer direkten Erstattung ausgefallener Umsätze haben die betroffenen Unternehmen so einen Anreiz, Entlassungen zu vermeiden.

Der Arbeitsplatzerhalt sollte zudem – zumindest in einem bestimmten Rahmen – Bedingung dafür sein, dass Arbeitgeber die Leistung in Anspruch nehmen können, schreiben Weber und Yilmaz. Auch sollte es, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden, keine volle Erstattung der Lohnkosten geben.

Genauso wie den Beginn eines Ereignisses, das die Sonderregeln für die Kurzarbeit rechtfertigt, müsse die Politik auch dessen Ende definieren, um einen planbaren Ausstieg zu ermöglichen. Sonst bestehe leicht die Gefahr, notwendige Arbeitsmarktanpassungen zu verzögern. Statt nur Stillstand zu finanzieren, sollte die Politik Anreize setzen, Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verbinden, schlagen die IAB-Forscher vor.

