Arbeitsmarkt Fachkräftemangel im MINT-Bereich erreicht neues Allzeithoch – Akute Engpässe in Ostdeutschland

In Digitalisierungsberufen herrscht vor allem in Ostdeutschland ein akuter Mangel an Fachkräften.

Berlin Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt vor einem akuten Fachkräftemangel in Digitalisierungsberufen in Ostdeutschland: „Die neuen Länder drohen bei der Digitalisierung aus Mangel an Humankapital abgehängt zu werden“, heißt es in einer Studie des Instituts im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, für die der IW-Analyst Alexander Burstedde Daten der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet hat. Die Engpässe seien in Deutschland zwar regional sehr ungleich verteilt. Im Osten sei das Arbeitsangebot für Digitalexperten jedoch „deutlich zu niedrig“.

Der Anteil der offenen Stellen in Digitalisierungsberufen, die rein rechnerisch nicht besetzt werden können – die sogenannte Stellenüberhangsquote –, betrug danach 2021 in den ostdeutschen Flächenländern 55 Prozent. Es gab also für jede zweite offene Stelle keine passend qualifizierten Arbeitslosen. 2020 waren es noch 49 Prozent. Zum Vergleich: In den Stadtstaaten, wo die Rekrutierung in Digitalisierungsberufen deutlich leichter falle, seien es 2021 nur 28 Prozent gewesen.

Deutschlandweit taxiert das IW den Fachkräftemangel in Digitalisierungsberufen im September 2021 auf rund 77.000 fehlende Personen. Es gab damit zu diesem Zeitpunkt für etwa jede zweite offene Stelle keinen passend qualifizierten Arbeitslosen. „Die Unternehmen brauchen deutlich mehr Digitalisierungskompetenzen, als der deutsche Arbeitsmarkt derzeit bereitstellt“, resümiert das Institut.

Die Probleme im IT-Bereich sind Teil des allgemeinen Mangels an Arbeitskräften im sogenannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Die Fachkräftelücke lag nach dem jüngsten MINT-Frühjahrsreport des IW im April bei 320.600 und damit rund doppelt so hoch wie vor einem Jahr.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nun stehen bundesweit fast einer halben Million offener Stellen rund 180.054 Jobsuchende in einem MINT-Beruf gegenüber. Dabei geht es keineswegs nur um Akademiker – fast die Hälfte davon betreffen Ausbildungsberufe. „Ohne erste Erfolge bei der Zuwanderung würde die Lücke bei über 600.000 liegen“, schreiben die Forscher um den IW-Bildungsexperten Axel Plünnecke. Neben der IT gibt es die größten Engpässe in den Energie- und Elektroberufen.

Mehr Frauen in MINT-Berufen

Als Folge sei etwa die Forschungsleistung in Deutschland – gemessen an Patenten – in den letzten Jahren „allein dadurch gestiegen, dass die Patentanmeldungen von Erfinderinnen und Erfindern mit ausländischen Wurzeln zugenommen haben“, sagte Plünnecke. Bei Patentanmeldungen in Digitalisierungstechnologien sei der Anteil besonders stark gestiegen, nämlich von acht Prozent im Jahr 2010 auf 14 Prozent im Jahr 2018. „In der Branchengruppe Telekommunikation und IT beträgt der Zuwanderungsanteil sogar 22,5 Prozent.“

>> Lesen Sie auch: Jeder zweite MINT-Student bricht ab – Deutschland geht der Tech-Nachwuchs aus

Einen kleinen Fortschritt gibt es bei den Bemühungen, mehr Frauen in die meist gut bezahlten, oft aber von Männern dominierten MINT-Berufe zu locken: Ihr Anteil stieg zwischen 2012 und 2021 immerhin von 13,8 auf 15,6 Prozent. Absolut arbeiten nun 1.105.600 Frauen in MINT-Berufen. Hier liegt der Osten mit einem Frauenanteil von 16,6 Prozent vorn, im Westen sind es nur 15,2 Prozent.

Als Konsequenz aus den Befunden rät das IW, junge Menschen häufiger für Berufe mit Fachkräftemangel zu begeistern – durch geschlechterneutrale Aufklärung, mehr Praktika und eine Verlagerung des Angebots öffentlich finanzierter Ausbildungs- und Studienplätze hin zu Mangelberufen. „Der digitale Wandel erfordert eine Weiterentwicklung der beruflichen Bildung“, heißt es in der Studie.

Zudem sollten Arbeitslose „regional und beruflich mobiler“ werden. Mit Blick auf Zuwanderer empfiehlt das IW, die berufliche Anerkennung zu vereinfachen und Sprachhürden abzubauen. „Die Gewinnung internationaler Fachkräfte sollte aktiver und serviceorientierter erfolgen.“

Beste Rekrutierungschancen bestehen in Berlin

Zu den Regionen, in denen der Fachkräftemangel nicht so stark ausgeprägt ist, zählt Berlin. In der Hauptstadt liegt die Stellenüberhangsquote der Studie zufolge bei 25,7 Prozent, obwohl es dort einen sehr starken Beschäftigungsaufbau in Digitalisierungsberufen gegeben habe. „Arbeitgeber finden dort also immer noch verhältnismäßig leicht neue Arbeitskräfte“, heißt es in der Untersuchung.

>> Lesen Sie auch: Ausländische Studenten – das ungenutzte Potenzial für Deutschlands Arbeitsmarkt

Auch Hamburg (23,2 Prozent) und Bremen (28,3 Prozent) seien „Inseln guter Rekrutierungschancen“ im Vergleich zum jeweiligen Umland. Es gebe jedoch auch Großstädte, in denen Digitalisierungskompetenzen rar seien. Die Studie nennt hier vor allem Leipzig (60,1 Prozent) und Frankfurt (69,6 Prozent).

In den Ländern ist die Stellenüberhangsquote am niedrigsten in Nordrhein-Westfalen (33,2 Prozent) und Baden-Württemberg (39,8 Prozent), knapp vor Schleswig-Holstein (39,9 Prozent). Am schwierigsten ist die Rekrutierung von Personal mit Digitalisierungskompetenzen in Mecklenburg-Vorpommern (53,8 Prozent) und Thüringen (54,8 Prozent).

Als Digitalisierungsberufe gelten etwa Mechatroniker, die Roboter für die industrielle Produktion bauen, oder IT-Systemelektroniker, die beispielsweise Systeme der Informations- und Telekommunikationstechnik planen und installieren. Hier war der IW-Studie zufolge der Fachkräftemangel mit Abstand am größten. Für 70 Prozent der offenen Stellen gab es demnach im September 2021 deutschlandweit keine passend qualifizierten Arbeitslosen.

Den mit Abstand größten Beschäftigungsaufbau von 2013 bis 2020 hat es bei IT-Berufen gegeben (plus 41 Prozent). Dies geht laut IW insbesondere auf das Wachstum bei Experten mit Master, Diplom und ähnlicher Qualifikation zurück (plus 84,2 Prozent).

>> Lesen Sie auch: Hippe Büros, sehr hohe Gehälter: Wie sich Unternehmen um Softwareentwickler bemühen

Aber auch die Nachfrage nach IT-Fachkräften mit Berufsausbildung sei sehr hoch – deren Beschäftigung stieg um 48 Prozent. „Dies darf als Erfolgsgeschichte des Ausbildungsberufs Fachinformatiker gewertet werden, der mit seinen inzwischen vier Fachrichtungen den Bedarf der Unternehmen gut zu treffen scheint“, resümiert das IW in seiner Untersuchung.

Digitalisierungsberufe bieten gute Verdienstmöglichkeiten

Die größten Beschäftigungszuwächse gab es demnach bei Spezialisten für Technische Informatik (plus 232,9 Prozent), Experten für IT-Anwendungsberatung (plus 159,6 Prozent) und Experten für Softwareentwicklung (plus 99,1 Prozent).

Der Beschäftigungsaufbau in den digitalen Elektro-Berufen ist durch den anhaltenden Fachkräftemangel laut der Studie „stark gehemmt“. Das betrifft etwa sogenannte Bauelektriker, auch wenn nicht alle offenen Stellen einen Digitalisierungsfokus haben. Bauelektriker dürften demnach primär klassischen Bautätigkeiten nachgehen, wie beispielsweise Stromleitungen verlegen und Sicherungskästen installieren.

Sie sind aber auch verantwortlich für das Verlegen von Datenleitungen sowie das Installieren von Smart-Home-Systemen. Abseits der Digitalisierung spielen sie auch eine wichtige Rolle beim Klimaschutz, etwa wenn sie Wallboxen und Photovoltaikanlagen einbauen.

Als besonders relevant für die Digitalisierung gilt auch der Ausbildungsberuf „Elektroniker/-in für Betriebstechnik“. Experten aus diesem Bereich richten Steuerungen für automatisierbare Systeme ein oder programmieren speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) zur Regelung von Maschinen. „Diese Tätigkeiten sind für eine Digitalisierung der Industrie unerlässlich“, betont das IW in seiner Studie. Ebenfalls relevant sind Experten für Informatik. Diese sind laut IW „ein Sammelbecken für neue IT-Berufe wie etwa den Data Scientist oder den Machine Learning Engineer“.

Viele Digitalisierungsberufe bieten der Studie zufolge gute Verdienstmöglichkeiten: Junge Arbeitskräfte unter 40 verdienen demnach am meisten als Führungskräfte für Softwareentwicklung, die 2020 einen Medianlohn von 6.131 Euro erzielt haben (Brutto in Vollzeit). Danach folgen Experten für Luft- und Raumfahrt- sowie Kraftfahrzeugtechnik mit 5.924 und 5.889 Euro. Auf dem Anforderungsniveau „Spezialist“ sei die Informatik mit 4.968 Euro am lukrativsten.

Mehr: Wen die Dax-Konzerne gerade suchen