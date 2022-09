Arbeitsmarkt Fachkräftestrategie der Bundesregierung überzeugt noch nicht alle

Mehr Frauenerwerbstätigkeit, Aus- und Weiterbildung und Zuwanderung sollen das Fachkräfteproblem lösen. Doch Wirtschaft, Gewerkschaften und Kommunen sehen noch Leerstellen im Konzept.

„Für viele Betriebe ist die Suche nach Fachkräften schon heute eine existenzielle Frage“, sagte Heil. (Foto: X03942) Bundesminister Hubertus Heil, Bildungsministerin Beate Stark-Watzinger und Wirtschaftsminister Robert Habeck (v.l.)

Berlin Die Bundesregierung stößt mit ihrer Strategie zur Fachkräftesicherung auf ein geteiltes Echo. „Wie in so vielen Bereichen haben wir kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem“, sagte Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach. Es sei lange bekannt, dass im öffentlichen Dienst schon heute mehr als 360.000 Beschäftigte fehlten und eine Pensionierungswelle anstehe. Doch Bund, Länder und Kommunen gingen das Problem immer noch zu zögerlich an.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer begrüßte, dass die Bundesregierung ein ressortübergreifendes Strategiepapier vorgelegt hat. Eine Fachkräftestrategie dürfe aber nicht nur eine bloße Sammlung von Einzelprojekten sein, sondern müsse mittel- und langfristig konzipiert werden. „Die bisherige Strategie lässt jedoch leider noch einen überzeugenden gesamtstrategischen Ansatz vermissen“, sagte Wollseifer, „es fehlt der Kompass“.

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatten am Mittwoch Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Ländern und Kommunen zum Fachkräftegipfel eingeladen, um über die neue Strategie der Bundesregierung zu sprechen.