Arbeitsmarkt Heil will erleichterten Zugang zur Kurzarbeit verlängern

Obwohl die Kurzarbeit zuletzt deutlich zurückgegangen ist, hält Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den erleichterten Zugang weiterhin für sinnvoll.

Die bisherige Verordnung für den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit läuft Ende September aus, Hubertus Heil will sie verlängern. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

Schönebeck Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit „über den Winter“ verlängern. Dies kündigte Heil vor Journalisten an. Eine entsprechende Verordnung werde er in den nächsten Tagen vorlegen.

Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten halte er den Schritt für angebracht, auch wenn die Kurzarbeit zuletzt deutlich zurückgegangen sei. Die Zahl der von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten habe von bis zu rund 6 Millionen in der Hochphase der Corona-Pandemie auf rund 500.000 abgenommen.

Doch angesichts der Risiken etwa durch die Inflation, die hohen Energiepreise und durch stockende Lieferketten wolle er Unternehmen und Beschäftigten ein Stück Sicherheit geben, so Heil.

Beim erleichterten Zugang werden die Hürden für Anträge auf Kurzarbeit gesenkt. So reicht es beispielsweise, dass ein Zehntel der Belegschaft von Arbeitsausfall betroffen ist, normalerweise ist es ein Drittel.

