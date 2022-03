Arbeitsmarkt Kehrtwende der Ampel: Bundesregierung plant Verlängerung für Zeitarbeiter

Die Regierung will sich auf mögliche wirtschaftliche Folgen des Ukrainekriegs vorbereiten. Dafür soll nicht nur das Kurzarbeitergeld länger ausgezahlt werden.

Die Lieferketten in der Autoindustrie sind weiterhin fragil. (Foto: dpa) Autoproduktion

Berlin Angesichts der unabwägbaren wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs plant die Bundesregierung erneut Änderungen bei den Regelungen zur Kurzarbeit. Zum einen sollen – entgegen den ursprünglichen Plänen – nun auch Zeitarbeiter bis Ende Juni Anspruch auf Kurzarbeitergeld erhalten.

Zum anderen will die Regierung die Möglichkeit haben, Arbeitgebern auch über Ende März hinaus die Sozialversicherungsbeiträge für Kurzarbeiter vollständig oder teilweise zu erstatten. Eine entsprechende Verordnungsermächtigung soll der Bundestag erteilen.

So sehen es Formulierungshilfen des Bundesarbeitsministeriums für Änderungen am Sozialgesetzbuch III und am Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vor. Die entsprechenden Gesetzentwürfe sollen die Koalitionsfraktionen von SPD, FDP und Grünen einbringen.