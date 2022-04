Arbeitsmarkt Verfahren wegen Mindestlohnverstößen sind stark rückläufig

Schwarzarbeitskontrolle in einer Restaurantküche

In Schwerpunktprüfungen nimmt sich der Zoll Mindestlohn-Branchen wie das Gastgewerbe oder das Friseurhandwerk vor.

Berlin Anfang April nahm sich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) das Friseurhandwerk vor. In einer bundesweiten Schwerpunktprüfung kontrollierten die Zöllner, ob Arbeitnehmer illegal beschäftigt waren, Sozialabgaben ordnungsgemäß abgeführt wurden oder Beschäftigte auch wirklich den Mindestlohn erhielten.

Vor allem die Kontrollen, ob die gesetzliche Lohnuntergrenze eingehalten wird, waren im ersten Jahr der Corona-Pandemie zurückgegangen. Denn zum einen waren Branchen wie das Gastgewerbe, in denen oft der Mindestlohn gezahlt wird, vom Lockdown betroffen. Zum anderen konnte auch die FKS nicht wie üblich arbeiten, etwa wegen Personalausfällen aufgrund von Quarantänemaßnahmen.

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Kontrollen nun aber wieder zugenommen, wie die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion zeigt. Fanden im ersten Corona-Jahr 44.702 Arbeitgeberprüfungen statt, so waren es im vergangenen Jahr 48.062. Allerdings: Die Zahl der Kontrollen liegt immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019 mit 54.733 Prüfungen.

Gesunken ist im Jahr 2021 die Zahl der wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren. Sie ging nicht nur in absoluten Zahlen von 2719 im Vorjahr auf 1920 zurück. Auch der Anteil der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren an allen Arbeitgeberprüfungen ist von 6,1 Prozent auf 4,0 Prozent gesunken. 2019 lag er bei 5,5 Prozent.

„Diese Entwicklung könnte auf eine gestiegene Akzeptanz des gesetzlichen Mindestlohns bei Arbeitgebern hindeuten“, heißt es in der Auswertung der stellvertretenden Vorsitzenden der Linksfraktion, Susanne Ferschl. Die gesetzliche Lohnuntergrenze liegt derzeit bei 9,82 brutto pro Stunde und steigt zum 1. Juli auf 10,45 Euro. Ab Oktober soll der Mindestlohn dann per Gesetz auf zwölf Euro angehoben werden.

Linke fordert konsequente Aufzeichnung der geleisteten Arbeitsstunden

Gerade angesichts der geplanten Anhebung seien konsequente Kontrollen wichtig, betont Ferschl. „Denn nur so ist sichergestellt, dass das Lohnplus wirklich bei den Beschäftigten ankommt.“ Die Regierung müsse endlich die Aufzeichnungspflicht bei den Arbeitszeiten umsetzen, so wie es das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vorschreibe.

Die Luxemburger Richter hatten vor knapp drei Jahren in einem spanischen Fall entschieden, dass Arbeitgeber ein System einrichten müssen, mit dem die von jedem Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Die Große Koalition hatte sich in der zurückliegenden Wahlperiode nicht auf eine nationale Umsetzung des Urteils verständigt.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wollte nun mit dem Gesetz zur Anhebung der Minijob-Grenze, welches parallel zum Mindestlohn-Gesetz verabschiedet werden soll, für bestimmte Branchen auch strengere Pflichten zur Arbeitszeiterfassung durchsetzen. Nach Protesten von Wirtschaftsverbänden und des Koalitionspartners FDP ließ er das Vorhaben aber wieder fallen.

Wie aus der Antwort der Bundesregierung hervorgeht, komme es immer wieder vor, dass Aufzeichnungen der geleisteten Arbeitsstunden nicht geführt würden, um Mindestlohnverstöße zu verschleiern. Auch decke die FKS Fälle auf, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber dem Sozialversicherungsträger als geringfügige Beschäftigte gemeldet seien, obwohl die entsprechende Minijob-Grenze überschritten werde.

Über 500 Fälle von Ausnahmen beim Mindestlohn

In einer zweiten Kleinen Anfrage hat die Linksfraktion abgefragt, wie oft Arbeitgeber von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen, neu eingestellten Langzeitarbeitslosen in den ersten sechs Monaten weniger als den Mindestlohn zu zahlen.

Unmittelbar nach Einführung des Mindestlohns wurden der Bundesagentur für Arbeit (BA) in den Jahren 2015 und 2016 zusammen noch 3052 Fälle gemeldet. Im Vor-Corona-Jahr 2019 war die Zahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen auf 723 zurückgegangen. 2020 sank sie weiter auf 376, bis es im vergangenen Jahr wieder einen leichten Anstieg auf 504 Fälle gab.

Linken-Vizefraktionschefin Ferschl fordert, Ausnahmen vom Mindestlohn gänzlich zu streichen: „Denn was Arbeitgeber sparen, zahlt die Solidargemeinschaft am Ende drauf. Schluss mit der Subventionierung des Niedriglohnbereichs.“

Die Bundesregierung will aber an der Ausnahmeregelung festhalten, um „Arbeitgebern Anreize zu geben, Langzeitarbeitslosen einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen“. Die Zahl der Menschen, die ein Jahr und länger ohne Job sind, war im Zuge der Corona-Pandemie kräftig angestiegen und lag im März noch bei rund 955.000.

