Arbeitsmarkt Wie Indien Deutschland aus der Fachkräftekrise retten soll

Deutschland ist ein attraktives Zielland für Fachkräfte aus Indien. Die Einwanderer sind nicht nur überdurchschnittlich qualifiziert, sondern gehören auch zu den Spitzenverdienern.

Seine Botschaft an die jungen Fachkräfte: „Wir brauchen euch.“ (Foto: dpa) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (r.) bei seinem Besuch im indischen Thiruvananthapuram

Bangkok, Berlin Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wendet sich direkt an die jungen Inderinnen und Inder, die sich in den Plastikstuhlreihen drängen: „Meine Botschaft ist: Wir brauchen euch“, sagt der SPD-Politiker auf Englisch, als er am Donnerstag das Goethe-Zentrum in Thiruvananthapuram besucht, der Hauptstadt Keralas.

Aus diesem südindischen Bundesstaat sollen sich Pflegekräfte auf die lange Reise nach Deutschland machen, um dort den Fachkräftemangel zu lindern. Hier im Goethe-Zentrum erwerben sie erste Deutschkenntnisse. Die Ministerreise lässt sich in den sozialen Netzwerken verfolgen, auch wenn man nicht selbst vor Ort ist.

Als Arbeitsminister will Heil zu Hause zunächst die Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren erhöhen und Arbeitslose qualifizieren – also inländische Potenziale heben. Aber ohne Zuwanderung, das sagt der Minister immer wieder, wird Deutschlands Arbeitskräftepotenzial aufgrund der Alterung dramatisch schrumpfen.