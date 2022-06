Arbeitsrecht Gutachten bestätigt: Tarifverträge zur Standort- und Beschäftigungssicherung sind verfassungskonform

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat tarifvertragliche Beschäftigungs- und Standortgarantien überprüfen lassen. Die sind zulässig, sagen die Experten. Aber es gibt Ausnahmen.

Mit Zukunftstarifverträgen versuchen Gewerkschaften, Einfluss in Standort- und Beschäftigungsfragen zu nehmen. (Foto: dpa) Ford-Beschäftigte in Saarlouis protestieren gegen die geplante Schließung des Werks

Berlin Die Nachricht kam am Dienstag wie ein Schock: Der Ford-Standort in Saarlouis mit seinen derzeit 4.600 Beschäftigten soll abgewickelt werden. „Statt sich gemeinsam mit der Belegschaft für die Standortsicherung einzusetzen, hat das Management die Hände in den Schoß gelegt“, kritisierte der Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Jetzt drohe eine ganze Region ins Abseits gedrängt zu werden.

Damit genau so etwas nicht passiert, hatte die IG Metall in der zurückliegenden Tarifrunde dafür gekämpft, sogenannte „Zukunftstarifverträge“ abschließen zu können. Ziel ist, in Zeiten der Transformation, wo etwa durch die Abkehr vom Verbrennungsmotor Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, Standorte und Arbeitsplätze zu erhalten.

Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter sollen nach Vorstellung der Gewerkschaft gemeinsam nach neuen Geschäftsmodellen und zukunftsfähigen Produkten suchen oder eine eventuell nötige Umschulung der Beschäftigten organisieren.