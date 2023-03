 Arbeitsrecht: Ruhezeit für Arbeitnehmer – Was das EuGH-Urteil bedeutet

Tarifpartner streiten darüber, ob eine tägliche Mindestruhezeit von elf Stunden noch zeitgemäß ist. Ein EuGH-Urteil zu einem ungarischen Fall könnte die Diskussion befeuern.

Beginnt bei jeder Unterbrechung die Ruhezeit von vorn? Es kommt auf den Einzelfall an, schreiben die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags. (Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber) Spätabendliche Arbeit im Homeoffice

Berlin Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich am Donnerstag in einem ungarischen Fall mit den Mindestruhezeiten von Arbeitnehmern beschäftigt. Das Thema ist auch in Deutschland umstritten, wenn auch aus anderen Gründen als in dem Fall, der zur Entscheidung ansteht. Ein Überblick:

EuGH-Urteil: Worum geht es in dem ungarischen Fall?

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie sieht vor, dass jedem Arbeitnehmer pro 24-Stunden-Zeitraum eine Mindestruhezeit von elf zusammenhängenden Stunden gewährt werden muss. Darüber hinaus steht Beschäftigten pro Siebentageszeitraum eine wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 Stunden zu.

Auf die Klage eines Lokführers hin musste der EuGH nun entscheiden, ob die tägliche Ruhezeit Bestandteil der wöchentlichen Ruhezeit ist. Konkret, ob vor einem arbeitsfreien Tag beispielsweise am Wochenende oder einem Urlaub zusätzlich die tägliche Ruhezeit gewährt werden muss, sodass sich die wöchentliche Ruhezeit auf mindestens 35 zusammenhängende Stunden verlängert.

Was hat der EuGH entschieden?

