Arbeitsverwaltung Kritik an überstürzter Reform – Jobcenter müssen wohl Folgen des neuen Wohngeldes tragen

Hunderttausende sollen ab Januar vom erweiterten Wohngeld profitieren, doch die Kommunen sind mit der Einführung überfordert. Das könnte zulasten des Bundes gehen.

Viele Menschen sind bei ihren Wohnkosten auf Unterstützung angewiesen. (Foto: imago images/Hoch Zwei Stock/Angerer) Hochhäuser in Hamburg

Berlin Als Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) vergangene Woche das Wohnungsamt in Berlin-Pankow besuchte, klagte ihr Fachbereichsleiter Marco Schaum sein Leid: „Ich habe die Befürchtung, dass wir von Anträgen überrannt werden“, sagte er mit Blick auf das neue Wohngeld Plus, das im Januar startet.

Denn die Bundesregierung will nicht nur die Leistung um durchschnittlich 190 Euro im Monat erhöhen, sondern auch den Empfängerkreis von derzeit 600.000 auf zwei Millionen Haushalte ausweiten. Er habe schlichtweg nicht genug Personal, um die erwartete Antragsfülle zeitnah abarbeiten zu können, warnte Schaum. Und damit steht das Wohnungsamt in Berlin-Pankow nicht allein.

In vielen Kommunen warten Antragsteller schon heute monatelang auf ihren Bescheid, in der Spitze sogar bis zu einem Jahr. Damit niemand in eine finanzielle Notlage komme, hätten die Wohngeldstellen deshalb in den ersten 24 Monaten die Möglichkeit, vorläufige Bescheide zu erstellen, sagte Geywitz.