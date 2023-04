Arbeitszeiterfassung Elektronische Zeiterfassung für Beschäftigte – das plant das Arbeitsministerium

Berlin Die Bundesregierung will Beschäftigte in Deutschland verpflichten, ihre Arbeitszeit jeden Tag elektronisch aufzuzeichnen. Die Tarif- und Betriebsparteien sollen aber Ausnahmen vereinbaren können. Dies sieht ein Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor, der dem Handelsblatt vorliegt. Auch soll Vertrauensarbeitszeit weiterhin möglich sein. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über den Entwurf berichtet.

Die Vorlage war mit Spannung erwartet worden, nachdem das Bundesarbeitsgericht im September vergangenen Jahres entschieden hatte, dass die gesamte Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erfassen ist. Bisher gilt das nur für Überstunden. Die Frage, wie die Erfassung erfolgen muss, hatten die Erfurter Richter aber offengelassen.

Laut Gesetzentwurf will Heil Arbeitgeber dazu verpflichten, „Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer“ am jeweiligen Arbeitstag „elektronisch aufzuzeichnen“. Dabei geht das Ministerium davon aus, dass die Kosten für die technische Einführung einer Erfassung bei 450 Euro pro Betrieb liegen. Die Beschäftigten könnten ihre Arbeitszeit selbst dokumentieren, dies könne aber auch durch „einen Dritten erfolgen“, zum Beispiel einen Vorgesetzten.

Letztlich sei allerdings der Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass die Arbeitszeit ordnungsgemäß erfasst werde. Zudem sollen die Beschäftigten das Recht erhalten, dass der Arbeitgeber sie über die aufgezeichneten Stunden informiert und ihnen Kopien der Angaben aushändigt. Die Regelungen sollen parallel auch für Beamte gelten.

Laut dem Gesetzentwurf können Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften per Tarifvertrag Ausnahmen von der täglichen Aufzeichnungsfrist vereinbaren oder Klauseln, die eine Regelung auf Unternehmensebene durch Management und Betriebsräte eröffnen. Sie können festlegen, dass die Arbeitszeit in „nichtelektronischer Form“ aufgezeichnet wird, also auf Papier; dass die Stunden nicht am selben Tag, sondern erst später aufgezeichnet werden, spätestens aber eine Woche nach der geleisteten Arbeit.

Und sie können festlegen, dass auf die Erfassung ganz verzichtet wird. Dies gelte bei Arbeitnehmern, bei denen die Arbeitszeit wegen besonderer Merkmale der Tätigkeit „nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird“ oder von den Arbeitnehmern „selbst festgelegt werden kann“. Dies könnte etwa auf Forschende zutreffen. Auch Kleinbetriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern können auf eine elektronische Aufzeichnung verzichten.

Die Pläne dürften noch für Streit innerhalb der Ampelkoalition sorgen. Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Pascal Kober, sprach von „persönlichen Vorstellungen des Arbeitsministers“, die seine Partei kritisch prüfen werde. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so zum Gesetz werden“, sagte Kober dem Handelsblatt.

Mit dem Gesetzentwurf geht eine lange Phase der Rechtsunsicherheit zu Ende. Vor dem Bundesarbeitsgericht hatte im Mai 2019 bereits der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem spanischen Fall entschieden, dass die EU-Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann.

Hubertus Heil

Damals konnte sich die Große Koalition aber nicht auf eine gesetzgeberische Umsetzung des Urteils einigen. Arbeitsminister Heil hatte dann nach dem Regierungswechsel im Zusammenhang mit der Erhöhung des Mindestlohns versucht, in besonders für Schwarzarbeit anfälligen Branchen eine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung einzuführen, war damit aber am Widerstand des Koalitionspartners FDP gescheitert.

Arbeitszeiterfassung als Beitrag zur Gesundheitsförderung

Das Bundesarbeitsgericht brachte das Thema dann mit seiner Entscheidung wieder auf die Agenda. Es leitete die Pflicht zur vollständigen Erfassung der Arbeitszeit nicht aus dem Arbeitszeitgesetz, sondern aus dem Arbeitsschutzgesetz ab. Einer gesundheitsgefährdenden Überlastung von Arbeitnehmern könne nur entgegengewirkt werden, wenn die Arbeitszeit vollständig erfasst werde, argumentierten die Richter.

So steht es jetzt auch im Gesetzentwurf: Die Arbeitszeiten seien im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung in den vergangenen Jahren immer flexibler geworden. „Gerade in einer flexiblen Arbeitswelt kommt der Erfassung der geleisteten Arbeitszeiten eine besondere Bedeutung zu“, schreiben Heils Beamte.

Die Erfassung erleichtere dem Arbeitgeber die Kontrolle der gesetzlichen Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten. „Sie leistet damit auch einen Beitrag, um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer flexiblen Arbeitswelt zu gewährleisten.“

Die höchsten deutschen Arbeitsrichter hatten Arbeitgeber nicht nur verpflichtet, ein Erfassungssystem bereitzustellen, sondern auch davon Gebrauch zu machen. Seither herrschte in den Unternehmen Unsicherheit, wie die Erfassung zu erfolgen hat.

Aufzeichnung der Arbeitszeit auch bei Vertrauensarbeitszeit?

Debatten könnte es noch über die Vertrauensarbeitszeit geben. Bei diesem weit verbreiteten Modell verzichtet der Arbeitgeber darauf, Beginn und Ende der Arbeitszeit festzulegen, Arbeitnehmer müssen hier ihre Stunden selbst aufschreiben.

Die Vertrauensarbeitszeit soll weiterhin möglich sein, allerdings müsse der Arbeitgeber auch hier sicherstellen, dass Beschäftigte die gesetzliche Höchstdauer und die Ruhezeiten einhalten. Durch die Vertrauensarbeitszeit werde die Aufzeichnung der Arbeitszeit „nicht entbehrlich“.

Das Gesetz, das jetzt erst durchs Kabinett und dann durch das parlamentarische Verfahren muss, soll nach dem Willen Heils unbefristet gelten. Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen.

