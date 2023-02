Arbeitszeiterfassung Metallbranche warnt vor Überregulierung

Die Metall-Arbeitgeber fordern die Bundesregierung auf, bei der Arbeitszeiterfassung nicht über das Ziel hinauszuschießen. Vertrauensarbeitszeit müsse auch künftig möglich bleiben.

In den Unternehmen herrscht Rechtsunsicherheit, was die Urteile des EuGH und des Bundesarbeitsgerichts für die betriebliche Praxis bedeuten. (Foto: dpa) Arbeitszeiterfassung

Berlin Der Metallarbeitgeberverband Gesamtmetall sieht nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung große Unsicherheit in den Unternehmen. Seit Bekanntwerden der Urteilsbegründung im Dezember 2022 „herrscht bei Anwaltskanzleien und Beratern Goldgräberstimmung“, sagte Verbandspräsident Stefan Wolf am Dienstag in Berlin. Viele Firmen suchten nach externer Hilfe.

Gleichzeitig warnte er die Bundesregierung davor, auf das Urteil mit einer rigiden Neufassung des Arbeitszeitrechts zu reagieren: „Wir brauchen ein modernes Arbeitszeitrecht für die moderne Arbeitswelt.“

Die Diskussion um das Arbeitszeitrecht geht zurück auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Mai 2019. Die Luxemburger Richter hatten in einem spanischen Fall entschieden, dass Arbeitgeber „ein objektives, verlässliches und zugängliches System“ einführen müssen, „mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen wird“. Das deutsche Arbeitszeitgesetz verpflichtet bisher nur zur Erfassung von Überstunden.