Armut So arm sind Kinder in Deutschland wirklich

Die einen pochen auf mehr Geld für arme Kinder, die anderen wollen bestehende Leistungen besser verzahnen. Doch wie groß ist das Armutsproblem eigentlich?

Je nach Definition unterscheidet sich die Zahl der armen Kinder in Deutschland. (Foto: imago images/Thomas Eisenhuth) Ein Kind steht auf einem Spielplatz vor einem Plattenbau in Leipzig

Berlin Die geplante Kindergrundsicherung spaltet die Ampel. Bei der am Dienstag beginnenden zweitägigen Kabinettsklausur in Meseberg will die Koalition ihren Streit über die Leistung beilegen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte, in dieser Woche werde geklärt, wie die Kindergrundsicherung konkret ausgestaltet werde.

Bis dahin lohnt noch einmal der Blick auf das Phänomen Kinderarmut in Deutschland.

Was bedeutet überhaupt „arm“?

„Die relative Kinderarmut in Deutschland ist seit Jahren anhaltend hoch. 2022 galt jedes fünfte Kind als von Armut bedroht oder betroffen“, heißt es in einem der bekannt gewordenen Referentenentwürfe zur Kindergrundsicherung.

Je nachdem, welche Definition zugrunde gelegt wird, kommt man auf unterschiedliche Werte. Da ist zunächst die sogenannte Armutsgefährdungsquote. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung hat.

Laut Statistischem Bundesamt traf dies im vergangenen Jahr auf knapp 2,2 Millionen oder 14,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren zu.