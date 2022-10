Arne Schönbohm Nach ZDF-Bericht prüft Faeser Abberufung des BSI-Chefs

Kritiker hielten Schönbohm immer schon für eine Fehlbesetzung. Jetzt droht dem Chef der Cybersicherheitsbehörde das Aus – wegen möglicher Kontakte zu russischen Geheimdienstkreisen.

Der Chef der Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik soll eine Sicherheitslücke im Umfeld haben. (Foto: IMAGO/Political-Moments) BSI Chef Arne Schönbohm

Berlin Das BSI ist die wichtigste Behörde der Bundesregierung in Sachen IT- und Cybersicherheit. Nun gerät der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, massiv unter Druck. Anlass ist ein Bericht des „ZDF Magazins Royale“ über eine angebliche Sicherheitslücke im Umfeld Schönbohms.

Es herrsche „große Verärgerung“ über Schönbohm, erfuhr das Handelsblatt aus dem Bundesinnenministerium. Grund seien Verbindungen Schönbohms zu einem umstrittenen Verein, der mutmaßlich auch Kontakte zu russischen Geheimdiensten hat. Mitgründer und Präsident des Vereins war bis 2016 Schönbohm.

Man nehme die Vorwürfe gegen den BSI-Chef „sehr ernst“. Zudem würden „alle Optionen geprüft“, wie man ihn von seinem Posten abberufen könne. Angesichts des Vorgangs wurde die für Donnerstag geplante gemeinsame Pressekonferenz von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Schönbohm zur Vorstellung des „BSI-Lageberichts Deutschland 2022“ abgesagt.

Pressekonferenz mit Arne Schönbohm nach Video von Jan Böhmermann abgesagt