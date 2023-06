Arzneimittel Apotheken-Protest: Lauterbach sieht keinen Spielraum für mehr Honorar

Berlin Vor dem Protesttag der Apotheken an diesem Mittwoch hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach deren Forderung nach höheren Honoraren eine Absage erteilt. Er habe natürlich Verständnis dafür, dass die Apotheken auf ihre Honorarwünsche und auf andere Probleme hinweisen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. Er sehe für Honorarerhöhungen aber keinen Spielraum, fügte er mit Verweis auf die Finanzsituation der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hinzu.

Diese erwarte ein Defizit und es stehe eine Erhöhung der Beitragssätze bevor. „Ich verstehe, dass die Apotheken gerne eine Honorarerhöhung hätten, aber in Ermangelung von Steuermitteln und bei steigenden Beitragssätzen haben wir im Moment leider die Spielräume nicht dafür.“ Das Bundesgesundheitsministerium wies zudem darauf hin, dass sowohl der Absatz als auch der Umsatz der Apotheken in den vergangenen Jahren stark gestiegen seien.

Die Apothekerverbände haben einen Zehn-Punkte-Forderungskatalog aufgestellt und verlangen unter anderem eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,35 Euro auf zwölf Euro pro Packung. Zuletzt wurde das Honorar vor zehn Jahren erhöht. „Zehn Jahre, in denen nicht nur die Inflation, sondern auch die Kosten für Personal, Energie und den Wareneinsatz deutlich gestiegen sind“, heißt es in einer Mitteilung. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, wollen Apotheker am Mittwoch schließen und die Versorgung über Notdienstapotheken aufrechterhalten.

E-Rezept zum 1. Juli

Derweil kündigte Lauterbach an, dass Patienten zum 1. Juli 2023 das erste Mal das E-Rezept in Apotheken mit ihrer Versichertenkarte abrufen können. Bis Ende Juli werden voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein, sagte er. Wenn die Patienten ihre Versichertenkarte in den Apotheken in die Lesegeräte einstecken, liege das E-Rezept dann bereits in der Datenbank vor. Ein bundesweiter Start hatte sich mehrfach verzögert.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung warnte hingegen vor falschen Erwartungen. Es sei noch unklar, ob das E-Rezept in Verbindung mit der elektronischen Gesundheitskarte eingelöst werden könne, hieß es. Daher sei die Kommunikation seitens des Ministers „unglücklich“, da der Eindruck erweckt werde, ab 1. Juli könne bundesweit in allen Arztpraxen das E-Rezept ausgestellt werden.

