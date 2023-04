Kassenpatienten müssen oft Wochen auf einen Termin beim Spezialisten warten. Mehrere Wege können helfen, das zu beschleunigen. Ein Überblick.

Wer den Terminservice der Kassen nutzt, kann schneller an einen Facharzt-Termin kommen. (Foto: imago images/Addictive Stock) Ärztin und Patientin

Berlin Wer in Berlin einen Termin beim Hautarzt möchte, muss Geduld mitbringen. In einer Praxis am Oranienburger Tor ist erst wieder Ende Juni etwas frei, in der Invalidenstraße erst wieder Mitte Juli.

Kassenpatienten müssen in der Hauptstadt im Mittel fast 80 Tage auf einen Termin beim Dermatologen warten, ergab kürzlich eine Recherche des RBB anhand von Daten der Terminplattform Doctolib. Bei Neurologen sind es noch 62 Tage. Schneller geht es beim Orthopäden, wo es im Mittel 26 Tage sind.

Die langen Wartezeiten sind nicht nur ein Problem der Hauptstadt. Als Kassenpatient kann es generell schwierig sein, einen Termin beim Facharzt zu bekommen. Hinzu kommen frustrierende Anrufe bei Praxen. Doch es gibt Wege, den Prozess zu beschleunigen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen