Arzttermine Lauterbach hält an Wegfall der Extravergütung für neue Patienten fest – trotz heftiger Proteste

Durch die Neupatientenregel sollten Kranke ohne festen Hausarzt schneller einen Termin bekommen. Sie kostet die Kassen aber rund eine halbe Milliarde Euro pro Jahr – und soll nun wegfallen.

Der Bundesgesundheitsminister stellt den Nutzen der Regelung infrage. (Foto: dpa) Karl Lauterbach

Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will an seiner umstrittenen Entscheidung festhalten, die Neupatientenregel für niedergelassene Ärzte zu streichen. „Die Neupatientenregelung hat nicht funktioniert und wird daher in der jetzigen Form nicht weitergeführt“, sagte er dem Handelsblatt.

Der Wegfall ist Teil von Lauterbachs Finanzreform für die gesetzliche Krankenversicherung und bringt den Kassen rund 500 Millionen Euro pro Jahr. Durch die Regel erhalten Ärzte seit rund drei Jahren mehr Geld bei der Behandlung neu aufgenommener Patienten. Sie soll dazu führen, dass Patienten ohne festen Hausarzt schneller einen Termin erhalten.

Lauterbach hatte hingegen kritisiert, dass die Regel keinen nachweisbaren Nutzen gebracht habe. Es ist allerdings denkbar, dass das Ministerium eine Nachfolgeregel auf den Weg bringt.