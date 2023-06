Die Grünen mussten viele unliebsame Kompromisse in der Regierung mittragen. Mit dem Asylentscheid bricht der Ärger nun offen aus. Die Partei steht vor schwierigen Wochen.

Beim Streit um das EU-Asylverfahren waren sich Lang und Nouripour nicht einig. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Die Co-Parteivorsitzenden der Grünen, Ricarda Lang und Omid Nouripour

Berlin Die Grünen stehen nach der Zustimmung der Bundesregierung zur geplanten Verschärfung der EU-Asylregeln vor schwierigen Tagen und Wochen in der Ampelkoalition. Nicht nur die Entscheidung in Brüssel hat in der Partei eine hitzige Diskussion ausgelöst, auch in anderen Fragen läuft es für die Grünen derzeit nicht rund. Lesen Sie hier die wichtigsten Gründe dafür:

Beim Asylentscheid gespalten

Dieser Frust dürfte in den Äußerungen zum Asylentscheid mitschwingen. Kaum hatten die EU-Innenministerinnen und -minister die Einigung ihrer Staaten in Luxemburg besiegelt, meldeten sich die Doppelspitzen sowohl der grünen Partei- als auch Fraktionsführung mit je zwei unterschiedlichen Bewertungen zu Wort.

So meldete sich Co-Parteichef Omid Nouripour mit einer Serie an Tweets zu Wort, mit dem Ergebnis, „dass die heutige Zustimmung ein notwendiger Schritt ist, um in Europa gemeinsam voranzugehen“. Nouripour vertritt den Realo-Flügel.

