Atomkraftwerke „Wir rechnen jetzt noch mal“: Bundesregierung prüft längere AKW-Laufzeiten

Wie sicher ist Deutschlands Stromversorgung im Winter? Das Wirtschaftsministerium überprüft neue Szenarien und könnte die Atomkraftwerke länger laufen lassen.

Das Ministerium von Robert Habeck hat einen neuen Stresstest angekündigt. Je nach Ergebnis könnten Atomkraftwerke länger laufen als geplant. (Foto: dpa) Robert Habeck

Berlin Die Bundesregierung könnte sich für einen Weiterbetrieb der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus entscheiden.

Eine Regierungssprecherin sagte am Montag in Berlin, die Frage der Atomkraftwerke sei für die Bundesregierung von Anfang an keine ideologische, sondern eine rein fachliche Frage gewesen. Sie verwies auf einen angekündigten zweiten Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung. „Das ist die Grundlage von Entscheidungen.“

Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, es werde auf der Basis von Fakten und Analysen entschieden. Es gebe nun die zweite Stresstest-Berechnung, die erstellt werde, um weitere Szenarien abzuklopfen. Die erste Berechnung habe schon verschärfte Annahmen unterstellt. „Aber dennoch, wir rechnen jetzt noch mal und entscheiden dann auf der Basis von klaren Fakten.“