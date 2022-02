Atomruine im Ukraine-Krieg Tschernobyl: Atombehörde in „größter Sorge“

Wie gefährlich ist Tschernobyl im Ukrainekrieg? Russische Truppen haben das Sperrgebiet um die Atomruine besetzt. Die Strahlung schein im Griff, doch die IAEA ist in „größter Sorge“. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Während russische Truppen weiter ins Landesinnere der Ukraine vorrücken, gerät das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Russische Truppen hatten das Gebiet nach ukrainischen Angaben am Donnerstag nach heftigen Gefechten eingenommen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington, Jen Psaki, sprach von einer „unrechtmäßigen und gefährlichen Geiselnahme“ im Sperrbezirk rund um den havarierten Reaktor. Die Vorstellung, dass Russland die routinemäßigen Arbeiten zum Erhalt und zur Sicherheit der Atommüll-Einrichtung aussetzen könnte, sei „alarmierend und besorgniserregend“.

Tschernobyl nach Russland-Angriff: IAEA in „größter Sorge“

Die internationale Atomenergiebehörde IAEA teilte mit, sie verfolge die Situation in der Ukraine „mit größter Sorge“. Von allen Beteiligten forderte sie ein „Höchstmaß an Zurückhaltung“, denn eine ungesicherte Atomanlage berge große Gefahr.

Die nun gemessenen Strahlungswerte von bis zu 9,46 Mikrosievert pro Stunde wurden von der IAEA jedoch am Freitag als niedrig eingestuft. Die Werte lägen innerhalb der Spannweite der bisherigen Messungen in der Sperrzone um Tschernobyl, hieß es. „Deshalb stellen sie keine Gefahr für die Öffentlichkeit dar“, schrieb die IAEA in Wien.

IAEA-Chef Rafael Grossi berichtete außerdem, dass die Betriebssicherheit der 15 aktiven AKWs in der Ukraine gewährleistet sei.

Welche Gefahr besteht durch Tschernobyl?

Die nukleare Katastrophe von Tschernobyl vom April 1986 gilt als eine der größten Unfälle in der zivilen Nutzung der Atomkraft. Zwei Explosionen hatten damals einen der vier Reaktorblöcke zerstört und radioaktives Material in die Atmosphäre geschleudert. Weite Teile Russlands, Weißrusslands und der Ukraine, aber auch Westeuropa waren von der Katastrophe betroffen.

In den sozialen Medien kursieren Karten, die eine erhöhte Radioaktivität rund um den Reaktor zeigen. Doch welche Gefahr besteht derzeit wirklich und wie könnte Russland mit dem radioaktiven Material umgehen? Der Atomexperte und Energiepolitikberater Mycle Schneider hat die Ereignisse rund um Tschernobyl für das Handelsblatt eingeordnet.

Wie ist die aktuelle Lage in Tschernobyl?

Die aktuellen Geschehnisse in Tschernobyl lassen sich schwer nachprüfen. Sicher scheint bisher, dass das russische Militär das Gebiet um den zerstörten Atomreaktor eingenommen hat. Das teilte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak mit.

Der Zustand der alten Reaktoranlage, der Schutzhülle über dem Unglücksreaktor und des Lagers für Kernbrennstoffe sei nicht bekannt, sagte Podoljak. „Es ist unmöglich zu sagen, ob das Kraftwerk sicher ist.“ Nach Angaben eines Sprechers des russischen Verteidigungsministeriums schützen jetzt russische Luftlandetruppen die Anlage vor möglichen Provokationen.

Zudem kursieren Medienberichte darüber, dass eines der radioaktiven Atommülllager von einer Granate getroffen worden sei. Diese sind bisher allerdings unbestätigt.

Warum gibt es erhöhte Strahlung in Tschernobyl?

Laut der ukrainischen Atombehörde sind an mehreren Punkten in der Sperrzone die Grenzwerte für radioaktive Gammastrahlungen überschritten worden. Seit Donnerstag ist der Messwert von ursprünglich 3.200 Nanosievert pro Stunde auf 93.000 Nanosievert pro Stunde rund um die Anlage angestiegen. Zur Einordnung: Laut Strahlenschutzgesetz liegt der Grenzwert zur Gesundheitsgefährdung bei einer Million Nanosievert – allerdings pro Jahr.

Die Strahlungswerte sind nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nicht gefährlich. Die Strahlungswerte lägen innerhalb der Spannweite vorheriger Messungen, teilte die IAEA mit. „Deshalb stellen sie keine Gefahr für die Öffentlichkeit dar“, hieß es weiter. Auch das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die Strahlungswerte in Tschernobyl als normal.

Erhöhte Strahlung durch starken Verkehr in Tschernobyl

Experten sind sich einig, dass die erhöhte Strahlung wohl auf den vermehrten Verkehr mit schweren Fahrzeugen rund um die Anlage zu erklären ist. Dadurch würden vermehrt Partikel des seit dem Unfall kontaminierten Bodens aufgewirbelt.

Nuklearexperte Schneider hat Tschernobyl zu Forschungszwecken besucht und stellt klar: „Das Gebiet ist aus gutem Grund immer noch eine Sperrzone.“ Nach wie vor sei sehr viel Radioaktivität in der Erdoberfläche vorhanden, die durch den jetzigen Verkehr aufgewirbelt werde. Er betrachtet dies allerdings auch wegen des Schnees und der Feuchtigkeit als einen „lokalen Effekt“, der über das regionale Niveau hinaus keine Konsequenzen haben werde.

Welche Gefahr geht von Tschernobyl aktuell aus?

Schneider hält den bei der Katastrophe 1986 zerstörten Reaktor selbst nicht für die größte Gefahr auf dem Gelände. Stattdessen seien die knapp 21.000 Brennelemente, die vor Ort gelagert seien, die größte radioaktive Bedrohung.

Ein Arbeiter überprüft im März 2016 den Strahlung von Fässern. (Foto: AP) Atommülllager in Tschernobyl

Diese entsprächen etwa 2500 Tonnen oder 15 kompletten Reaktorkernen, erklärt Schneider. Dabei handelt es sich um abgebrannte Elemente von drei der vier zwischen 1971 und 2000 im Kernkraftwerk in Betrieb befindlichen Atomreaktoren.

Brand in Tschernobyl laut Experten größte Gefahr

Die größte Gefahr bestehe in einem Brand dieser Brennelemente, schätzt Atomexperte Schneider. Die radioaktiven Elemente seien in einem Kühlbecken gelagert. Wenn solch ein Becken zerstört würde und ein Feuer entstünde, könne ein Effekt entstehen, der die bisherigen Atomkatastrophen wie die im japanischen Fukushima 2011 weit übertreffe, sagt Schneider. „Das ist eine völlig unterschätzte Gefahr“, sagt er.

Wie wahrscheinlich ist eine Großbrand in Tschernobyl?

„Die Wahrscheinlichkeit von Fehlschlägen wie fehlgeleiteten Raketenangriffen, die dann Konsequenzen für die Anlage haben, ist in Kriegszeiten natürlich wesentlich höher“, erklärt Schneider. Gleichzeitig dürften aber weder die russische noch die ukrainische Seite ein Interesse daran haben, die Anlagen zu sabotieren oder zu zerstören, da dies einen unkontrollierbaren Effekt zur Folge hätte. „Russland kann kein Interesse daran haben, in der Ukraine eine Atomkatastrophe auszulösen“, sagt Schneider.

Auch die Instandhaltung der Anlage sieht Schneider als wenig problematisch an. Das Kühlwasser müsse zwar permanent zirkulieren. Da die vergleichsweise alten Brennelemente schon recht weit abgekühlt seien, verdampfe das Wasser aber nicht so schnell, schätzt Schneider.

James Acton von der Carnegie-Stiftung für Internationalen Frieden sieht die größere Gefahr eher in den vier noch aktiven ukrainischen Atomkraftwerken. Die dort verwendeten Brennstäbe würden eine höhere Radioaktivität bergen als Tschernobyl. „Das Risiko von Kämpfen dort wäre signifikant höher“, sagte Acton.

Könnte Russland Tschernobyl-Brennelementen missbrauchen?

Dass Wladimir Putin die radioaktiven Brennelemente in Tschernobyl für militärische Zwecke gebrauchen wolle, hält Schneider für unwahrscheinlich. Dafür habe Russland genug eigenes Material, es mache aus russischer Sicht keinen Sinn, sich in Tschernobyl an Brennelementen zu bedienen, sagt der Experte.

Mit Agenturmaterial.

