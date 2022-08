Atomwaffensperrvertrag Baerbock kämpft bei Atomwaffen-Konferenz in New York für nukleare Abrüstung

Die Außenministerin will in New York auf nukleare Abrüstung beharren. Dabei gibt es auch Stimmen, die gerade jetzt Atomwaffen fordern – als Abschreckungsinstrument gegen Russland.

Annalena Baerbock bei der Atomwaffen-Konferenz in New York

In den kommenden vier Wochen wird es in New York um eine Frage gehen, an der sich im Ernstfall die Sicherheit der Weltbevölkerung entscheiden könnte: Wie kann der Einsatz von Atomwaffen auch in Zukunft verhindert werden?

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist mit viel Idealismus zur Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags (NVV) gereist. Es geht ihr, wie sie vor der Abreise betonte, weiterhin um den „Einsatz für nukleare Abrüstung“.

Doch so groß der Idealismus, so gering sind die Erwartungen der Außenministerin, in New York tatsächlich etwas Substanzielles bewegen zu können. Wenn man bei der Konferenz nur „einen Millimeter“ vorankomme, so Baerbock, sei dies „jede Anstrengung wert“.

Der offene Pessimismus der Außenministerin scheint angesichts der aktuellen Weltlage begründet. So warnte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im April eindringlich vor einem dritten Weltkrieg und fügte hinzu: „Es darf keinen Atomkrieg geben“.

