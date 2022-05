Aufrüstung der Bundeswehr 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr: Cyberabwehr kostet extra

Berlin Fast genau drei Monate nach der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz (SPD) ist das Kernvorhaben des Bundeskanzlers besiegelt. Die Ampelkoalition hat sich mit der Union am späten Sonntagabend darauf geeinigt, einen 100 Milliarden Euro schweren Sonderfonds für die Aufrüstung der Bundeswehr einzurichten.

„Die deutsche Bundeswehr wird gestärkt werden. Sie wird in der Lage sein, ihren Verteidigungsauftrag besser als jemals zu erfüllen, und sie wird ihren Beitrag in der Nato leisten können, damit wir uns gegen Angriffe von außen jederzeit zur Wehr setzen können“, sagte Scholz nach der Einigung. Die vom Kanzler angekündigte Zeitenwende werde nun „mit konkreten Taten unterlegt“, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Nun soll alles ganz schnell gehen: „Es besteht der gemeinsame Wille, das Verfahren in dieser Woche abzuschließen“, sagte der Verhandlungsführer der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), dem Handelsblatt. Schon in dieser Woche könnte also der Bundestag das neue Sondervermögen beschließen.

Zuvor war alles eher langsam vorangegangen. Die Ampel will das Sondervermögen über das Grundgesetz absichern, für die notwendige Zweidrittelmehrheit ist die Koalition auf die Stimmen der Union angewiesen.

Die Union wollte das historische Projekt keineswegs einfach so abnicken. Es wurde gerungen, etwa über die Frage, wofür das Geld genau ausgegeben werden darf und wie schnell die Schulden wieder abgebaut werden sollen.

Am Sonntagabend trafen sich die Ampelvertreter und Union zu einem sechsten und abschließenden Gespräch im Bundesfinanzministerium. Teilnehmer waren Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), Finanzminister Lindner sowie Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) aufseiten der Koalition, von der Unionsseite waren Finanz- und Verteidigungspolitiker dabei.

Einigung per Handschlag, Baerbock brauchte mehr Zeit

Auch am Sonntag liefen die Gespräche zäh. Als man sich in der Runde endlich per Handschlag einig war, ging es an die Rückkopplung mit den Fraktionen und Parteien. Vor allem Baerbock brauchte Zeit – fast eine Stunde – um die Grünen-Spitze zu überzeugen. Kurz vor 23 Uhr lag dann die Zustimmung von allen vor.

Die Union zeigte sich zufrieden, sie hat ihre zentralen Forderungen durchgesetzt. So wird im Grundgesetz festgehalten, dass das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro ausschließlich für die Bundeswehr bereitgestellt wird.

Darüber hinaus hat Lindner der Außenministerin zugesichert, Geld für die Cybersicherheit und Cyberabwehr aus dem regulären Bundeshaushalt bereitzustellen. Im Gespräch sind zehn Milliarden Euro.

Der Finanzminister betonte, dass es noch „keine konkrete Zusage“ gebe, das müsse in den Haushaltsverhandlungen geklärt werden. Es seien sich aber alle einig, dass im Bereich Cybersicherheit „mehr passieren muss“.

Cybersicherheitsstrategie noch vor der Sommerpause. (Foto: dpa) Innenministerin Nancy Faeser

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte umgehend eine deutliche Stärkung des Bereichs an. „Sichere digitale Systeme, Prozesse und Strukturen sind lebenswichtig für unseren wehrhaften Staat“, sagte Faeser dem Handelsblatt. Deshalb sorge die Ampelkoalition dafür, dass Investitionen in die Cybersicherheit in den nächsten Bundesetats weiter „deutlich“ erhöht würden.

„Das hat besonders hohe Priorität für mich“, betonte Faeser. „Welche Maßnahmen wir zusätzlich treffen, werde ich noch vor der Sommerpause mit meiner Cybersicherheitsstrategie vorstellen“, sagte die Ministerin.

Nato Quote: Umstrittenes Zwei-Prozent-Ziel

Die Union kann zudem über ein eigens eingerichtetes Beratungsgremium aus Haushaltspolitikern mit darüber wachen, für welche Vorhaben die 100 Milliarden ausgegeben werden. Nicht durchsetzen konnten sich CDU und CSU dagegen mit ihrem Ziel, das Zwei-Prozent-Ziel bei der Nato-Quote im Grundgesetz zu verankern.

In der Formulierungshilfe zur Einigung hieß es, das Nato-Ziel werde „im mehrjährigen Durchschnitt“ erreicht. Das bedeute, dass es „in einem Jahr etwas mehr, in einem etwas weniger“ werde könne, erklärte Lindner. Die genaue Höhe hängt davon ab, welche Rüstungsprojekte in welchem Jahr finanziert werden.

Nachdem die 100 Milliarden Euro aufgebraucht sind, soll das Zwei-Prozent-Ziel nicht mehr so strikt gelten. Man werde weiterhin die finanziellen Mittel bereitstellen, um das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr und den deutschen Beitrag zu den dann jeweils geltenden Nato-Fähigkeitszielen zu gewährleisten, heißt es in der Formulierungshilfe.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich äußerte sich nach der Einigung zum Sondervermögen erneut kritisch zu einem fixen Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben. Er bezeichnete im „Deutschlandfunk“ die Nato-Quote als „vollkommen abstruse Kennziffer“. Sie im Grundgesetz festzuschreiben, wie es die Union gefordert hatte, sei „vollkommen falsch“.

Auf die Frage, ob es nach der Verwendung des Sondervermögens wieder eine Lücke geben wird, sagte der SPD-Fraktionschef: „Was es für Lücken gibt, das wird man 2027 dann in einem neuen Deutschen Bundestag entscheiden.“

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), bekräftigte dagegen das Ziel, dauerhaft deutlich höhere Rüstungsausgaben für die Bundeswehr zu ermöglichen. „Wie vereinbart, werden wir als Freie Demokraten dafür Sorge tragen, dass nach der 100-Milliarden-Investition die zwei Prozent im Haushalt umgesetzt werden“, sagte Strack-Zimmermann dem Handelsblatt.

Skepsis bei Abgeordneten von SPD und Grünen

Die Union kann mit dem Kompromiss jedenfalls gut leben. Die Unionsfraktion werde mit großer Mehrheit für den Kompromiss stimmen, kündigte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Middelberg an.

Die einstige Drohung von Fraktionschef Friedrich Merz (CDU), ablehnende Stimmen aus den Reihen der Regierungskoalition nicht auszugleichen, habe sich mit der Einigung erübrigt. Auch Lindner betonte, dass mit der Vereinbarung nun alle Beteiligten in ihren Fraktionen „für eine geschlossene Zustimmung“ werben würden.

In den Reihen von SPD und Grünen gibt es etliche Abgeordnete, die die Aufrüstung der Bundeswehr kritisch sehen und ihrer Fraktionsführung möglicherweise nicht folgen. Vor allem für die Grünen ist das Ergebnis kein einfaches.

Die Partei drang darauf, dass mit dem Geld neben der Cyberabwehr auch die Unterstützung für Partnerstaaten finanziert wird. Die Einigung berücksichtigt diese Ausgaben zwar, sie sollen allerdings aus dem Bundeshaushalt finanziert werden – und nicht aus dem Sondervermögen.

Der Streitpunkt kam bei einer Fraktionssitzung der Grünen am Montagmorgen ebenso zur Sprache wie Unmut darüber, dass die 100 Milliarden Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren eingeplant sind. Bei den Grünen herrscht die Sorge, das Geld könnte angesichts des ineffizienten Beschaffungswesens nicht so schnell ausgegeben werden.

Der für Verteidigung zuständige Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer nennt den Kompromiss deswegen „unbefriedigend“. Gerade komplexe Projekte würden über einen deutlich längeren Zeitraum laufen und entsprechend finanziert werden. Trotz der Bedenken geht die Grünen-Fraktionsführung aber von einer breiten Zustimmung für den Kompromiss aus.

Auch Finanzminister Lindner betonte: „Jetzt geht es darum, dass aus Geld wirklich Befähigung für die Bundeswehr wird.“ In der Einigung ist deshalb festgehalten, dass noch vor der Sommerpause „eine Initiative zur Beschleunigung der Beschaffung auf den Weg gebracht“ wird. Zudem muss Verteidigungsministerin Lambrecht in einem Wirtschaftsplan zum Sondervermögen die konkreten Beschaffungsvorhaben benennen.

FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann wies darauf hin, dass die Inspekteure der Streitkräfte ihre „nachhaltigen Prioritäten“ für die Aufrüstung der Bundeswehr bereits vorgelegt hätten. „Wir warten jetzt auf die Vorlage und werden diese im Verteidigungsausschuss diskutieren.“

