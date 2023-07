Auktion BP und Total zahlen 12,6 Milliarden für deutsche Offshore-Windparks

Die beiden Ölkonzerne verzichten nicht nur auf staatliche Garantien, sondern zahlen sogar für den Bau der Windparks. Der Strom geht von dort direkt an Industriekunden.

Die Windkraft auf dem Wasser soll im Zuge der Energiewende stark ausgebaut werden. (Foto: dpa) Offshore-Windpark in der Nordsee

Berlin Die bislang weltweit größte Ausschreibung von Flächen für Offshore-Windparks bringt ein überraschendes Ergebnis: Die Interessenten verzichten nicht nur auf jede gesetzlich garantierte Einspeisevergütung. Nach Angaben der Bundesnetzagentur legen sie insgesamt sogar noch 12,6 Milliarden Euro „Eintrittsgeld“ obendrauf. Die erfolgreichen Bieter werden angeführt von BP und Total Energies, zwei Großkonzernen aus der Mineralölwirtschaft.

Damit endete am Mittwoch die Versteigerung von vier Flächen für die Offshore-Windkraft in Nord- und Ostsee mit einem Potenzial von sieben Gigawatt (GW) installierter Leistung. Eine Ausschreibung in dieser Größenordnung ist global bislang ohne Vorbild.

Auch das Ausschreibungsverfahren war in Deutschland neu. Eine erste Gebotsrunde endete mit Geboten zu null Cent je Kilowattstunde. Das heißt, dass alle Bieter bereit waren, auf eine gesetzlich garantierte Vergütung je produzierter Kilowattstunde Strom zu verzichten.

Daraufhin startete erstmals eine zweite Runde, das sogenannte „dynamische Gebotsverfahren“: Die Bieter mit der jeweils höchsten Zahlungsbereitschaft für eine Fläche erhielten dabei den Zuschlag.