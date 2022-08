Ausbildungsmarkt Ausbildungs-Garantie für alle: Ampel soll Konzept vorlegen, Arbeitgeber sind alarmiert

Berlin Angesichts der massiven Probleme am Ausbildungsmarkt und des steigenden Fachkräftemangels drängt die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) die Ampel, ein Konzept für die angekündigte „Ausbildungsgarantie“ vorzulegen. „Wir warten auf einen Vorschlag des Arbeitsministers“, sagte die CDU-Vizin und Kultusministerin Schleswig-Holsteins Karin Prien dem Handelsblatt.

Anders als die Arbeitgeber lehnt Prien eine Ausbildungsgarantie nicht rundweg ab: „Ich bin offen, aber skeptisch.“ Sie warnt jedoch vor einer „einfachen Kopie des österreichischen Modells – das erscheint mir nicht sinnvoll“.

Das Arbeitsministerium hatte angekündigt, sich am Vorbild der Nachbarn orientieren zu wollen. Die Garantie soll „allen Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglichen, stets vorrangig im Betrieb“, heißt es im Koalitionsvertrag. In Regionen mit erheblicher Unterversorgung sollen auch außerbetriebliche Lehrstellen angeboten werden – „in enger Absprache mit den Sozialpartnern“.

In Österreich gilt seit 2017 eine „Garantie“ für Ausbildung für alle Ungelernten bis 25 Jahre. Acht Prozent der Lehrlinge werden auf Staatskosten schulisch oder in Kooperation mit Betrieben in Berufen ausgebildet, die gemeinsam mit der Wirtschaft festgelegt werden.

Die Hälfte der Plätze entfällt auf Wien, wo es besonders wenig betriebliche Lehrstellen gibt. Nach Angaben des Wiener Arbeitsministers setzen 42 Prozent nach einem Jahr die Lehre im Betrieb fort. Insgesamt schaffen 80 Prozent einen Abschluss, bis zu zwei Drittel könnten in Betriebe vermittelt werden und linderten so den Fachkräftemangel.

Nach internen Plänen der Bundesagentur sollte die Ausbildung in Staatsregie in Deutschland „regional und zeitlich befristet“ organisiert werden, heißt es in einem Konzept, das dem Handelsblatt vorliegt. Prämien für die Träger und für die Lehrlinge selbst sollen diese „motivieren, vorzeitig in eine betriebliche Ausbildung zu wechseln“.

Arbeitgeber: „Es gibt genügend Lehrstellen“

Vorrangig müsse die Garantie hier aber „das Matching-Problem lösen“, mahnt Prien. Gemeint ist die absurde Situation, dass Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt immer weniger zusammenfinden – und so zeitversetzt der Fachkräftemangel zunimmt. Einerseits konnten 2021 rund 40 Prozent der Betriebe nicht alle Lehrstellen besetzen. Dieses Jahr sieht die Lage noch dramatischer aus.

Gleichzeitig kommen massenhaft Bewerber nicht zum Zuge, weil sie andere Berufe suchen als die angebotenen oder schlicht am falschen Ort leben. 2021 blieben fast 25.000 unversorgt, weitere 43.000 suchten sich eine Alternative, hielten aber ihren Wunsch nach einer Lehre aufrecht. Zudem wechselten 230.000 Schulabgänger ins Übergangssystem, anstatt eine Lehre zu beginnen.

Jungen Menschen fehlen oftmals Einblicke in die Berufswelt. (Foto: imago images/Georg Ulrich Dostmann) Bäckerei

Es mache aber „keinen Sinn, ein Übergangssystem durch ein anderes zu ersetzen“, um die Ausbildungsgarantie mit Leben zu füllen, warnt Prien. Die Berufsschulen bieten derzeit vor allem „Berufsgrundbildungsjahre“ an oder die Möglichkeit, einen Abschluss nachzuholen. Nicht möglich ist bisher eine komplette oder Teil-Lehre in Staatsregie. Daher müsse man „sich anschauen, wo das regional Sinn macht und welche Alternativen es gibt“, sagte die KMK-Präsidentin.

Die Arbeitgeber lehnen eine Ausbildungsgarantie grundsätzlich ab, sie sei „weder notwendig noch sinnvoll“. Schließlich gebe es in Deutschland lediglich in Berlin viel mehr Interessenten als Lehrstellen. In Hessen und NRW liege die Zahl der angebotenen Plätze zumindest leicht über der Nachfrage, in allen anderen Bundesländern gebe es weit mehr Plätze als Bewerber. Nötig sei stattdessen vor allem eine weit bessere Berufsorientierung in den Schulen.

Erst müssen wir sehen, wie eine Garantie den Fachkräftemangel mildern kann – dann können wir über Geld reden. Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, über eine staatliche Ausbildungsgarantie

Für die Finanzierung einer staatlichen Ausbildungsgarantie fordert der DGB eine Ausbildungsumlage der Betriebe. Das schließt auch Prien zumindest nicht aus. Aktuell sei es aber „viel zu früh, das zu fordern oder abzulehnen“. Erst müsse klar sein, „wie eine Garantie den Fachkräftemangel mildern und allen interessierten Jugendlichen zu einer Ausbildung verhelfen kann – dann können wir über Geld und zeitgemäße Instrumente zur Finanzierung reden“.

Die BA plädiert für eine Steuerfinanzierung. Denn wenn eine Lehre auf Staatskosten nur in einzelnen Regionen angeboten werde, spreche das gegen eine Finanzierung durch Beitragsmittel, heißt es in ihrem Konzept.

Immer weniger Betriebe bilden aus

Kurzfristig sieht Prien vor allem die Berufsschulen gefordert: Sie müssten „nun alles tun“ damit junge Leute, die auch dieses Jahr wieder im Übergangssystem landen, „sehr schnell während des Schuljahres in Ausbildungen wechseln können. Das ist vielerorts auch in den kommenden Monaten noch problemlos möglich.“

Generell fordert sie mehr Engagement der Unternehmen: „Es hilft nichts: Angesichts der Demografie müssen Betriebe mehr für sich und ihre beruflichen Möglichkeiten werben, auch weil Eltern und Schüler oft viel zu wenig über mögliche Berufe wissen.“

Und trotz vielfach fehlender Bewerber sollten die Betriebe auch mehr Lehrstellen anbieten, appelliert die KMK-Präsidentin, „denn sonst werden sie noch größere Probleme bekommen, Fachkräfte zu finden“.

Zudem könnten dann „mehr Bewerber, die in ihrer Region jetzt nicht zum Zuge kommen, einen Platz finden“. Mittlerweile bilden noch 19,4 Prozent aller Betriebe aus. Noch 2009 waren es 23,3 Prozent.

