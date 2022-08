Auslandseinsätze „Zahl der Nadelstiche nimmt erheblich zu“: Zweifel an Mali-Mission der Bundeswehr wachsen

Rund 1000 Bundeswehrsoldaten kämpfen in Mali mit zahlreichen Herausforderungen. Vor September muss klar sein, ob die Deutschen weiter willkommen sind.

Die Bundeswehr steht in Mali vor zahlreichen Herausforderungen. (Foto: imago images/Joerg Boethling) Bundeswehrsoldatin in Mali

Berlin Die Zweifel am letzten großen Auslandseinsatz der Bundeswehr in Mali wachsen: Die malische Militärregierung hat offenbar nicht nur kein Interesse mehr an der UN-Friedensmission Minusma. Sie torpediert diese auch immer wieder.

Die Stimmen dafür, den Einsatz zu überdenken, werden deshalb lauter. Auch die Vizechefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Agnieszka Brugger, sieht diesen kritisch: „Die malische Militär-Junta spielt mit ihren ständigen Provokationen mit dem Feuer und sollte sich sehr genau überlegen, wie verheerend ein Ende dieser wichtigen Friedensmission der Vereinten Nationen für die ohnehin schon extrem instabile Lage im Land wäre.“ Es reiche nicht, dass die malische Regierung nach Vorfällen mit Worten beschwichtige. Stattdessen müsse sie endlich den Konfrontationskurs beenden.