Außenhandel Bundesforschungsministerium warnte Habeck vor Genehmigung des Elmos-Verkaufs

Die mögliche chinesische Einflussnahme auf Wirtschaftsbereiche in Deutschland wird seit Tagen diskutiert. Offenbar meldete im Vorfeld Stark-Watzinger Bedenken an – und die Sorge vor Wissensabfluss.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) schreibt in dem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne):„Im konkreten Fall sehen wir aufgrund der Käuferstruktur eine konkrete potenzielle Gefahr des Know-How-Transfers.“ (Foto: IMAGO/Future Image) Bettina Stark-Watzinger

Berlin Das Bundesforschungsministerium hat bereits in der vergangenen Woche Bedenken bezüglich des Verkaufs der Chipproduktion des Dortmunder Unternehmens Elmos (Semiconductor GmbH) angemeldet. Das geht aus einem auf den 3. November datierten Brief hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) schreibt in dem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne):„Im konkreten Fall sehen wir aufgrund der Käuferstruktur eine konkrete potenzielle Gefahr des Know-How-Transfers.“

Darüber hinaus sei vom Unternehmen geplant, weiterhin Forschungskooperationen mit einem außeruniversitären Forschungsinstitut zu unterhalten.. Damit bestehe die Gefahr, dass zusätzliches Wissen durch Sai Electronics erworben werde. Vor diesem Hintergrund erscheine eine Untersagung sinnvoll.

Wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfuhr, untersagt die Bundesregierung erneut die Übernahme. Stark-Watzinger drängt in dem Brief auf eine Befassung des Kabinetts, wie sie am heutigen Mittwoch auch erfolgt ist. „Ein noch so sorgfältiges Prüfverfahren kann die politische Bewertung von Unternehmenskäufen oder Investitionen durch chinesische Akteure bzw. Staatsunternehmen nicht ersetzen“, schreibt die FDP-Politikerin.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen