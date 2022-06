Außenhandel „Systemische Rivalität“: Deutschland will mit neuer China-Strategie aus der Abhängigkeitsfalle

Die Bundesregierung will angesichts zunehmender Spannungen mit China, dass deutsche Unternehmen unabhängiger von dem Land werden. Eine harte Entkopplung will Berlin aber vermeiden.

Lockdowns, Menschenrechtsverletzungen und der Taiwankonflikt erschweren den Handel mit China. (Foto: Bloomberg) Volkswagen-Fabrik in Schanghai

Peking, Berlin Noch hat Deutschland alle Mühe, sich wirtschaftlich von Russland loszusagen. Doch zeitgleich arbeitet die Bundesregierung an der Neuausrichtung ihrer Politik gegenüber einem deutlich schwergewichtigeren globalen Akteur – und deutlich wichtigeren Handelspartner der deutschen Wirtschaft: China.

Dass Peking trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine weiter fest zu Moskau hält, in der westchinesischen Provinz Xinjiang seit Jahren schwere Menschenrechtsverletzungen begeht und offen mit einer militärischen Intervention in Taiwan droht, macht die Beziehungen aus Berliner Sicht zunehmend schwierig.

Schon im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und FDP auf die Ausarbeitung einer neuen Chinastrategie verständigt. Das Papier, das die Bundesregierung derzeit unter Federführung des Auswärtigen Amtes erstellt, soll die Leitplanken für die künftigen deutsch-chinesischen Beziehungen bilden. Es ist das erste Mal, dass die Bundesregierung überhaupt eine dezidierte Chinastrategie ausarbeitet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen