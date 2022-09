Außenhandel Wo deutsche Exportunternehmen unter Druck stehen

Chinesische Unternehmen haben deutsche Firmen einer Studie nach in einigen Branchen auf dem Weltmarkt bereits abgehängt. In anderen Bereichen ist die deutsche Industrie akut bedroht.

Im Jahr 2020 stand Deutschland für rund acht Prozent der weltweiten Ausfuhren. (Foto: dpa) Container im Hamburger Hafen

Berlin Die deutsche Wirtschaft schlägt sich gut auf dem Weltmarkt – zumindest noch. Im Jahr 2020 stand Deutschland für rund acht Prozent der weltweiten Ausfuhren und war damit die drittgrößte Exportnation weltweit. Das geht aus einer Studie der Außenwirtschaftsförderungsagentur des Bundes, Germany Trade and Invest (GTAI), hervor, die die neuesten vergleichbaren Daten ausgewertet hat. Die Studie liegt dem Handelsblatt exklusiv vor.

Während Frankreichs Exportanteil am globalen Markt demnach in den Jahren 2000 bis 2020 um 1,8 Prozentpunkte zurückging, der Anteil von Großbritannien um 2,4 Prozentpunkte und der von den USA sogar um 4,1 Prozentpunkte schrumpfte, blieb der deutsche Anteil am Weltexportmarkt relativ stabil und büßte nur 0,7 Prozentpunkte ein.

Am stärksten zugelegt hat in dem Zeitraum China, dessen Anteil am Export weltweit um 11,1 Prozentpunkte wuchs.