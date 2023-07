Außenpolitik Bundesregierung verabschiedet erstmals China-Strategie

Deutschland gibt sich mit der China-Strategie erstmals klare Leitlinien für den Umgang mit Peking. Rivalität und Wettbewerb hätten in den vergangen Jahren zugenommen, heißt es darin.

Die Außenministerin hat die Strategie am Donnerstag dem Bundeskabinett vorgelegt. (Foto: AP) Annalena Baerbock

Berlin Deutschland hat erstmals eine eigene Strategie für den Umgang mit China vorgelegt. Das Bundeskabinett verabschiedete am Donnerstag die China-Strategie. Gleich im Anschluss an die Kabinettssitzung wird Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Strategie am Mittag im Rahmen einer Veranstaltung beim Berliner China-Think-Tank Merics vorstellen.

Das bisher als vertraulich eingestufte Papier beschreibt auf 64 Seiten den Umgang mit China, Kerngedanke ist der Risikoabbau in den wirtschaftlichen Beziehungen, um Abhängigkeiten von China zu beseitigen – ohne aber die Kontakte zu dem größten Handelspartner Deutschlands abzubrechen.

Schon die Nationale Sicherheitsstrategie, die als übergeordnetes Papier der China-Strategie gilt, hatte gegenüber der Volksrepublik erstmals in einem Dokument einen neuen Ton angeschlagen. Darin heißt es, China sei Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Entscheidend ist der Zusatz, der dann kommt: „Wir sehen, dass dabei die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben.“